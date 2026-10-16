Львівський центр “Джерело” опинився в кризі через блокування казначейських платежів: соціально важливі послуги під загрозою

У Львові критична ситуація навколо центру соціальних послуг і реабілітації “Джерело”. Заклад може майже одразу опинитися без фінансування на харчування та пальне через те, що Державна казначейська служба не здійснює необхідні платежі.

Хто потерпає від браку коштів

Центр “Джерело” щодня підтримує понад 5000 осіб бездомних, людей з інвалідністю, жінок і дітей, які зазнали домашнього насильства, та інших вразливих категорій населення. Директорка закладу Зореслава Люльчак наголошує, що центр забезпечує харчуванням дітей і людей з інвалідністю, які користуються послугами денного догляду і підтриманого проживання. Тут також годують бездомних, які приходять на нічліг щовечора.

“Ці люди справді потребують допомоги. Самотужки вони не справляються”, підкреслює Люльчак.

Пального лишилось небагато

Окрім продуктів, проблема загострюється нестачею дизельного пального. Запаси вистачать лише на кілька днів. Транспорт центру має важливе значення: саме він перевозить дітей, людей з інвалідністю і літніх на процедури гемодіалізу, а також доставляє жінок і дітей, постраждалих від насильства, до притулку.

Директорка сказала: “Пального нам вистачить щонайбільше до кінця тижня. Кожен літр, навіть 100 грамів на вагу золота, щоб виконати цю роботу. Щодо продуктів, то питання стоїть на межі тижня чи двох, і це стане критичним”.

В чому причина проблеми

Все пов’язано з особливостями української фінансової системи. Місцеві податки спершу збираються на рахунки Державної казначейської служби, яка потім має передавати кошти до місцевих бюджетів.

Професор кафедри фінансів Львівської політехніки Віталій Рисін пояснює: усі бюджетні гроші концентрують на одному казначейському рахунку. Казначейство, за поданими місцевими органами документами, розподіляє фінансування на конкретні видатки. Якщо на цьому рахунку бракує коштів, це автоматично позначається на фінансуванні місцевих потреб.

Масштаби проблеми у Львові

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що станом на 15 жовтня казначейством заблоковано 3234 платіжні доручення на загальну суму більше 1 мільярда гривень. З цих коштів 140 мільйонів гривень це зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та двірників.

Порушення конституційних прав

Представник омбудсмана у Львівській області Тарас Подвірний зауважує, що обмеження казначейства порушують права людини. Він посилається на статтю 43 Конституції України, де гарантують своєчасну виплату заробітної плати.

“Кожен, хто не отримав зарплату, може звернутися до Офісу омбудсмана, і ми допоможемо відновити їхнє право на виплату”, додає Подвірний.

На цей час Державна казначейська служба України не надала офіційного коментаря щодо причин блокування платежів та перспектив вирішення цієї ситуації.