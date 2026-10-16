У Львові чоловік два тижні виставляв прапор РФ у вікні — СБУ відреагувала на звернення з соцмереж

У Львові правоохоронці відреагували на допис у соціальній мережі Threads, де повідомили про вивішений у вікні прапор Російської Федерації. Після перевірки, прапор забрали та утилізували.

Інформацію опублікували на офіційній сторінці Служби безпеки України в Threads.

Скарга львів’янки

Історія розпочалася 30 вересня, коли користувачка Threads поскаржилася на сусіда, який тривалий час тримав у вікні своєї квартири прапор країни-агресора.

У своєму зверненні до СБУ жінка описала, що вона бачить цей прапор уже понад два тижні і цікавилась, чи варто правоохоронцям реагувати на цю ситуацію. Вона уточнила, що це трапилося у Львові.

Діяльність Служби безпеки

16 жовтня СБУ повідомила про результати перевірки. Вони ідентифікували власника квартири та відвідали його для проведення профілактичних заходів.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, прапор Росії було знято і викинуто до смітника.

Як повідомити про подібні випадки

У СБУ нагадують, що громадяни можуть інформувати про демонстрацію символіки держави-агресора, правопорушення або спроби вербування з боку російських спецслужб через Гарячу лінію 1516. Також працює офіційний чат-бот відомства для цих цілей.