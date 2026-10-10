Львівські медики швидкої допомоги отримали від ВООЗ унікальний світовий сертифікат на медичну евакуацію в дорозі

Львівська команда екстреної медичної допомоги Emt Medevac Ukraine стала першою у світі, яку Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) сертифікувала за стандартом SCT Medevac Advanced для медичної евакуації у дорозі.

Цей стандарт підтверджує здатність команди перевозити критично постраждалих наземним транспортом у складних надзвичайних ситуаціях, надаючи їм необхідну медичну допомогу безпосередньо під час транспортування.

Для оцінки професіоналізму львівських медиків до міста прибула міжнародна група експертів ВООЗ. Вони ретельно перевірили організацію медичних евакуацій, якість обладнання та рівень відповідності стандартам спеціалізованих катастрофічних медичних команд.

«Верифікація доводить, що наші фахівці здатні виконувати медичні евакуації за міжнародними стандартами, навіть за межами України. Цей статус також полегшить їхню роботу та пересування у інших країнах», — заявив Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації.

У 2024 році команду Центру включили до Європейського пулу цивільного захисту як єдину українську команду медичної евакуації наземним транспортом зі статусом міжнародного рівня. Верифікація ВООЗ за стандартом SCT Medevac Advanced засвідчує високий професіоналізм українських медиків, які мають унікальний досвід, потрібний далеко за межами України.

Максим Козицький також подякував колективу Центру під керівництвом Андрія Васька за врятовані тисячі життів та постійну самовіддану працю. Окремо він відзначив Міністерство охорони здоров’я України та його очільника Віктора Ляшка за підтримку розвитку екстреної медичної допомоги і сприяння міжнародному визнанню українських медичних команд.

Стандарт SCT Medevac Advanced не лише зосереджується на високому рівні медичної допомоги під час транспортування, а й вимагає від команди автономної роботи в надзвичайних умовах. Вони мають забезпечувати себе зв’язком, енергопостачанням, водою, логістикою, гігієною та санітарією, а також ефективно взаємодіяти з лікарнями, іншими командами та координаційними центрами на національному і міжнародному рівнях.

Підготовка Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги до міжнародної сертифікації почалася у 2024 році. З того часу команда наполегливо працює, підтверджуючи відповідність вимогам Ініціативи команд екстреної медичної допомоги ВООЗ (Emergency Medical Teams, EMT).

Підсилити спроможності команди допомагає міжнародний проєкт, що реалізується за підтримки Європейського Союзу у межах Механізму цивільного захисту ЄС. Загальний бюджет на 2025–2026 роки становить понад 32,6 млн гривень, з них понад 8,16 млн грн — співфінансування з обласного бюджету.

Завдяки проєкту команда отримала спеціалізований автомобіль екстреної медичної допомоги підвищеної прохідності, командно-штабний автомобіль, логістичний пікап та обладнання, що дозволяє автономно працювати в умовах надзвичайних ситуацій. Нові пристрої включають портативну ультразвукову систему, аналізатор газів крові та електролітів, медичний портативний капнограф, супутникові телефони та засоби індивідуального захисту.

Львівський центр має вагомий досвід міжнародних медичних евакуацій. За координації Міністерства охорони здоров’я України і завдяки тісній співпраці з ВООЗ та європейськими партнерами медики організовують транспортування важкопоранених військових і цивільних пацієнтів для лікування за кордоном, а також їх повернення в Україну.

Генеральний директор Центру Андрій Васько пояснив, що у міжнародній класифікації команд екстреної медичної допомоги існують різні категорії. Львівська команда сертифікується саме за напрямом Medevac Advanced — це надання меддопомоги критичним пацієнтам у дорозі наземним транспортом.

«Ми першими у світі дійшли до фінального етапу сертифікації ВООЗ за цією класифікацією і сподіваємося успішно її завершити. Отримання сертифікату — це не лише міжнародне визнання, а й підтвердження відповідності стандартам, а також можливість надавати допомогу в евакуаціях за кордоном у відповідній системі», — підкреслив він.

Крім того, сертифікат спростить процедури пересування команд територією інших країн. Від 2022 року Львівська команда евакуювала на лікування за кордон понад 7 тисяч українців. Після лікування понад 3,5 тисячі з них успішно повернулися додому.

«Наша мета — не тільки стати міжнародно сертифікованими, а й постійно розвивати команду, щоб рятувати життя українців і допомагати у кризових ситуаціях у світі», — додав Андрій Васько.

Завдяки визнанню ВООЗ Львівська команда відкриває нові можливості для міжнародної співпраці та підсилює здатність української системи охорони здоров’я ефективно рятувати життя в умовах війни та інших кризових подій.

Результати міжнародної перевірки підтвердили, що львівська команда повністю відповідає вимогам ВООЗ і готова виконувати завдання з медичної евакуації на світовому рівні.