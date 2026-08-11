Львівські рятувальники за минулу добу ліквідували 42 пожежі, переважна частина – на відкритих територіях

За минулу добу, з 10 на 11 серпня, вогнеборці Львівщини мали чимало роботи. Підрозділи ДСНС виїжджали на гасіння пожеж 42 рази. Найбільше клопоту завдали загоряння в природних екосистемах — таких випадків зафіксували 29.

Керівництво Головного управління ДСНС у Львівській області звернулося до жителів регіону з проханням. Рятувальники наполягають на дотриманні елементарних правил пожежної безпеки. Спалювати суху траву та сміття категорично заборонено. Не менш небезпечно залишати вогонь без контролю чи ставитися до нього необережно.

Фахівці попереджають: навіть невеличке загоряння сухої трави здатне миттєво перетворитися на серйозну пожежу. Вогонь швидко поширюється на значні території, загрожуючи людям, будинкам та лісовим масивам. У відомстві переконані — запобігти лиху значно простіше, ніж потім боротися з його наслідками.