Прогноз погоди на вихідні: сонячно, температура сягне +29°C

У Львові та області на найближчі вихідні дощу не очікується — синоптики обіцяють суху погоду.

Дані про погоду надає Гідрометцентр України.

У суботу, 8 серпня, вночі повітря охолодиться до +12°C…+14°C. Вдень же термометри покажуть 24-29 градусів тепла.

Вітер триматиметься північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Опадів не передбачається.

У неділю, 9 серпня, нічна температура становитиме +22°C…+24°C, а вдень повітря прогріється до 13-15°C.

Дме південний вітер, 5-10 м/с. Дощу синоптики не прогнозують.

У понеділок, 10 серпня, вночі очікується охолодження до +14°C, натомість вдень стовпчик термометра підніметься аж до +28°C.

Вітер південно-східного напрямку, швидкість — 5-10 м/с. Без опадів.