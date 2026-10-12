Львівська ОВА провела оцінку стійкості мереж зв’язку до тривалих відключень у Золочівському та Дрогобицькому районах

На Львівщині триває підготовка фахівців для забезпечення стабільної роботи зв’язку

Перевірили практичну взаємодію районних адміністрацій, місцевих громад, комунальних підприємств, бізнесу і мобільних операторів.

Львівська обласна військова адміністрація організувала низку виїзних перевірок та практичних тренувань для забезпечення стабільного мобільного зв’язку у разі тривалих відключень електроенергії. Після виконання практичних завдань у Львові та Львівському районі, фахівці управління з питань цифрового розвитку вирушили з робочими поїздками до Золочівського та Дрогобицького районів.

Під час цих випробувань відпрацювали взаємодію між районними адміністраціями, громадами, комунальними службами, місцевим бізнесом і мобільними операторами. Спільно учасники організували оперативне забезпечення роботи базових станцій за допомогою генераторів. Також протестували нову CRM-систему, що автоматизує сповіщення та координує дії між службами у надзвичайних ситуаціях.

Велику увагу приділили й підготовці персоналу. Відповідальні особи пройшли спеціальний курс «Оператор генератора» на платформі «Дія.Освіта» та успішно склали тестування з безпечної експлуатації обладнання.

В умовах тривалих блекаутів, коли операторські бригади не можуть бути присутні одночасно скрізь, надійна робота зв’язку залежить від швидких і злагоджених дій на рівні громади.

«У Золочівському та Дрогобицькому районах місцеві громади показали готовність швидко підключати й забезпечувати роботу веж зв’язку. Це дасть змогу мешканцям регіону залишатися на зв’язку з рідними та екстреними службами навіть у складних умовах. Робота з укріплення цифрової інфраструктури триває по всій області», — пояснив начальник управління з питань цифрового розвитку ЛОВА Олексій Степовий.