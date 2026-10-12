Львівська громада наполягає на справедливості у судовому спорі за землю колишнього ринку Добробут зі збитками понад 500 млн грн

Львівська міська рада продовжує багаторічний судовий конфлікт щодо земельних ділянок на місці колишнього ринку Добробут, де ще у 1990-х планували збудувати готельний комплекс. Про нинішній стан ситуації повідомив міський голова Андрій Садовий у своєму блозі.

За його словами, два міністерства — агрополітики та юстиції — виявили порушення у процесах реєстрації спірної території. Мінагрополітики зафіксувало недоліки в роботі кадастрового реєстратора, тоді як Мін’юст виявив порушення зі сторони державного реєстратора, який оформив приватну власність на цей об’єкт. Одночасно за заявою міської ради відкрито кримінальне провадження.

Земельно-технічна експертиза виявила суперечності у технічній документації, яка слугувала підставою для реєстрації права користування ділянкою. Правоохоронці також перевіряють можливість підроблення державного акта на право постійного користування землею.

Мер пояснив причини тривалого розгляду справи

Садовий визнав, що у мешканців Львова є законне право спитати, чому справа тягнеться роками. Він підкреслив, що сама кількість судових засідань та експертиз не дає громаді відповіді — їм потрібен конкретний результат: захист прав міста і покарання винних у порушеннях.

“Це саме те, до чого ми прагнемо. Продовжуємо боротися за позицію громади в суді і наполягатимемо, щоб винні понесли відповідальність. Львів вніс у цей проєкт суттєві ресурси: фінанси, землю, квартири. Наш святий обов’язок — захистити цей внесок громади”, — наголосив міський голова.

Судовий процес справді виявився складним: спершу місцеві та апеляційні господарські суди ухвалили рішення на користь відповідачів. Однак Верховний Суд повернув справу на повторний розгляд, і зараз вона розглядається в апеляційній інстанції. Остаточне рішення, якого очікує місто, досі не прийнято.

Під час судового засідання 1 вересня цього року Садовий розповів, що приблизні збитки територіальної громади через незаконне використання земель сягнули близько 500 мільйонів гривень.

Як виникла ситуація: історія з 1990 року

Коріння конфлікту сягає 1990 року, коли Львівський міськвиконком став одним з засновників українсько-австрійського підприємства “Галінвест”, яке планувало звести готельний комплекс. Серед інвесторів були також Головне планово-економічне управління облвиконкому, Львівський авіазагін та інші структури.

Місто володіло найбільшим пакетом — 35%, що відповідало 2,8 мільйонам тодішніх карбованців. Крім грошового внеску, Львів виділив для проєкту дві земельні ділянки: 1,47 гектара на теперішній площі Князя Осмомисла та 1,63 гектара на вулиці Земельній. Для будівництва довелося переселити мешканців чотирьох житлових будинків із цих територій.

Проте будівництво зупинилося вже на етапі закладання фундаменту. У 2002 році австрійська компанія “ОстІнвест унд Баупротект ГМБХ” розпочала процедуру фінансової санації “Галінвесту”, через що Львівська міська рада вийшла зі складу учасників підприємства.

Критична ситуація загострилася у 2020 році, коли “Галінвест” зареєстрував право постійного користування земельною ділянкою площею 0,66 гектара на площі Князя Осмомисла. У 2022 році, незважаючи на триваючі судові суперечки, право власності на торгово-промисловий центр на місці недобудованого фундаменту оформлено.

Раніше поліція оголосила підозру державному реєстратору, який здійснював реєстрацію нерухомості на території колишнього Добробуту.

Варто зауважити, що ця територія знаходиться в історичному центрі Львова — у колишньому передмісті Кракідали. Вона входить у буферну зону ЮНЕСКО і розташована неподалік оперного театру та площі Старий Ринок.