Керівник департаменту дорожнього господарства ЛОВА отримав у вересні понад 100 тисяч гривень зарплати
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Керівник департаменту дорожнього господарства ЛОВА отримав у вересні понад 100 тисяч гривень зарплати

Марко Лук'яненко

У вересні Орест Шуліковський, директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, отримав зарплату у розмірі 103 тисячі гривень.

Львівська облдержадміністрація оприлюднила інформацію про заробітну плату Шуліковського у відповідь на офіційний запит.

За вересень 2023 року його виплата склала 103 191,02 грн, з яких сформувалися такі складові:

  • посадовий оклад – 31 330,59 грн;
  • надбавка за ранг – 413,64 грн;
  • надбавка за вислугу років – 9 399,18 грн;
  • надбавка за доступ до державної таємниці – 3 133,06 грн;
  • премія – 4 699,59 грн;
  • лікарняні за серпень – 11 768 грн;
  • лікарняні за вересень – 11 767,80 грн;
  • лікарняні за серпень від ПФУ – 16 475,20 грн;
  • лікарняні за вересень від ПФУ – 14 121,36 грн;
  • індексація – 82,60 грн.

Для порівняння, у серпні він отримав 63 тисячі гривень зарплати.

Орест Шуліковський очолює департамент дорожнього господарства Львівської ОВА з квітня 2020 року.

Він є випускником Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю соціологія. Раніше Шуліковський працював заступником міського голови з фінансово-економічних питань, інвестицій та розвитку виконавчого комітету Бібрської міської ради.

У 2015 році він балотувався до Перемишлянської районної ради від партії “Народний контроль”. Крім того, Шуліковський був помічником депутата Львівської обласної ради Володимира Кирилича, який представляв Блок Петра Порошенка.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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