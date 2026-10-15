Керівник департаменту дорожнього господарства ЛОВА отримав у вересні понад 100 тисяч гривень зарплати

У вересні Орест Шуліковський, директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА, отримав зарплату у розмірі 103 тисячі гривень.

Львівська облдержадміністрація оприлюднила інформацію про заробітну плату Шуліковського у відповідь на офіційний запит.

За вересень 2023 року його виплата склала 103 191,02 грн, з яких сформувалися такі складові:

посадовий оклад – 31 330,59 грн;

надбавка за ранг – 413,64 грн;

надбавка за вислугу років – 9 399,18 грн;

надбавка за доступ до державної таємниці – 3 133,06 грн;

премія – 4 699,59 грн;

лікарняні за серпень – 11 768 грн;

лікарняні за вересень – 11 767,80 грн;

лікарняні за серпень від ПФУ – 16 475,20 грн;

лікарняні за вересень від ПФУ – 14 121,36 грн;

індексація – 82,60 грн.

Для порівняння, у серпні він отримав 63 тисячі гривень зарплати.

Орест Шуліковський очолює департамент дорожнього господарства Львівської ОВА з квітня 2020 року.

Він є випускником Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю соціологія. Раніше Шуліковський працював заступником міського голови з фінансово-економічних питань, інвестицій та розвитку виконавчого комітету Бібрської міської ради.

У 2015 році він балотувався до Перемишлянської районної ради від партії “Народний контроль”. Крім того, Шуліковський був помічником депутата Львівської обласної ради Володимира Кирилича, який представляв Блок Петра Порошенка.