Поблизу Львова засоби ППО ліквідували ворожий дрон
Опублікувати у CityLife

Поблизу Львова засоби ППО ліквідували ворожий дрон

Марко Лук'яненко

Зображення ілюстративне (6)

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про події сьогоднішнього ранку.

Сьогодні о 07:08 в небі над Львівщиною під час повітряної тривоги зафіксували ворожий дрон, який проник у повітряний простір області.

Максим Козицький повідомив, що сили протиповітряної оборони швидко відреагували і знищили безпілотник неподалік Львова.

За попередніми даними, жертв, постраждалих чи матеріальних збитків немає.

Керівник області подякував воїнам ППО за оперативність та професійні дії.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Прогноз погоди на 10 жовтня у Львові та області: температура до 19 градусів тепла

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *