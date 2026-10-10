Поблизу Львова засоби ППО ліквідували ворожий дрон

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про події сьогоднішнього ранку.
Сьогодні о 07:08 в небі над Львівщиною під час повітряної тривоги зафіксували ворожий дрон, який проник у повітряний простір області.
Максим Козицький повідомив, що сили протиповітряної оборони швидко відреагували і знищили безпілотник неподалік Львова.
За попередніми даними, жертв, постраждалих чи матеріальних збитків немає.
Керівник області подякував воїнам ППО за оперативність та професійні дії.