Львівщина: піротехніки ДСНС знищили вибухонебезпечні предмети часів війни — гриби, артснаряди та граната

На Львівщині піротехніки ДСНС знешкодили боєприпаси часів Другої світової війни

Протягом тижня на Львівщині зафіксували два випадки виявлення застарілих вибухонебезпечних предметів, що дісталися нам із часів Другої світової війни. Рятувальники оперативно прибували на місця і знешкоджували небезпечні знахідки.

За інформацією Головного управління ДСНС у Львівській області, перший інцидент стався 11 жовтня поблизу села Воля Висоцька Львівського району. Під час збирання грибів місцеві мешканці натрапили на предмет, схожий на ручну гранату РГД-33 — типову гранату часів Другої світової.

Другий випадок зафіксували 14 жовтня у селі Батятичі, що на тому ж районі. Там піротехніки виявили цілий комплекс боєприпасів: чотири дистанційні трубки для 76-міліметрового артилерійського снаряда та сам снаряд того ж калібру, датований тим самим періодом.

У кожному випадку на виклики прибували фахівці ДСНС, які вилучали небезпечні предмети й відповідально знищували їх. Жертв чи постраждалих під час цих подій не зафіксовано.

Рятувальники вкотре наголошують на важливості обережності в лісах Львівщини. Вони закликають одразу звертатися до служби порятунку, якщо побачите вибухонебезпечні знахідки. Не можна самовільно торкатися чи переміщувати такі предмети.