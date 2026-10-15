Львівщина очолює Україну за числом безбар’єрних локацій на Мапі доступності

Львівщина – Перша В Україні За Кількістю Локацій На Мапі Безбар’Єрності

Загалом за два роки на Мапу додали 10320 локацій.

У 2025 році на Мапу безбар’єрності внесли 6192 локації Львівської області, у 2026 – ще 4128 додали. Загальна кількість за два роки склала 10320 точок, що є найвищим показником серед усіх областей України.

Для порівняння, Вінницька область знаходиться на другому місці з 9232 локаціями, а Житомирська – на третьому з 7010 зареєстрованими об’єктами.

Величезна кількість зазначених локацій свідчить про масштаб роботи, яку ведуть у регіонах. Водночас це не означає, що всі вони повністю доступні. Основна мета такого моніторингу — не лише зафіксувати стан безбар’єрності, а й сприяти усуненню реальних перешкод.

Громадам варто ретельно проаналізувати зібрані дані, аби визначити найбільш пріоритетні об’єкти для вдосконалення. Важливо передбачити необхідні ресурси та строки виконання робіт. Моніторинг має лягти в основу оновлення місцевих планів з безбар’єрності.

Чому важливо використовувати чекліст для оцінки об’єктів?

Зовнішній вигляд будівлі чи інфраструктури часто вводить в оману щодо її реальної доступності. Навіть наявність пандуса чи облаштованого входу може не гарантовано усунути всі бар’єри для маломобільних груп населення.

Чекліст дозволяє системно оцінити об’єкти за конкретними критеріями, виявити проблемні місця та зрозуміти, які саме зміни потрібно зробити. Це ключовий інструмент для об’єктивного моніторингу та коректного планування подальших заходів.

Заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін підкреслив: «Перше місце — це результат злагодженої роботи громад, фахівців і всіх учасників моніторингу доступності. Але справжня цінність полягає не в кількості внесених позначок на Мапі безбар’єрності. Головне – щоб люди з інвалідністю та маломобільні групи могли вільно пересуватися, отримувати послуги й активно брати участь у житті громади. Ми продовжуємо працювати над цим».

Переглянути актуальні дані на Мапі безбар’єрності можна за посиланням.