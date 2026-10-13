У Львові назвали дати осінніх шкільних канікул

Більшість школярів Львова підуть на осінні канікули наприкінці жовтня.
Львівська міська рада повідомила, що з 26 жовтня школи у більшості населених пунктів Львівської територіальної громади почнуть тижневу перерву у навчанні. Канікули триватимуть до 30 жовтня.
В управлінні розвитку освіти Львова уточнили, що кожна школа щорічно самостійно визначає дату завершення навчального процесу. Вони також формують індивідуальну структуру навчального року, враховуючи різні потреби учнів та педагогів.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua