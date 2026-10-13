У Львові назвали дати осінніх шкільних канікул

Більшість школярів Львова підуть на осінні канікули наприкінці жовтня.

Львівська міська рада повідомила, що з 26 жовтня школи у більшості населених пунктів Львівської територіальної громади почнуть тижневу перерву у навчанні. Канікули триватимуть до 30 жовтня.

В управлінні розвитку освіти Львова уточнили, що кожна школа щорічно самостійно визначає дату завершення навчального процесу. Вони також формують індивідуальну структуру навчального року, враховуючи різні потреби учнів та педагогів.