Дизаріум 2024: більше 40 шоу, книжкова програма та бренд-маркет на провідному креативному фестивалі

До старту найбільшого креативного фестивалю країни залишився всього тиждень. Організатори поділилися деталями насиченої програми.

Фестиваль запланував понад 40 виступів і відкритих дискусій разом із 8 практичними воркшопами.

Особливою родзинкою стане дизайн-батл із призовим фондом у €1000.

“Ми сформували насичений лайнап, щоб кожен зміг знайти для себе цікаві теми. Теми виходять за межі дизайну. Спікери розкажуть не лише про свої кейси та досягнення, а й про сумніви та страхи, які супроводжують їхні рішення”, — розповів співзасновник фестивалю Юрій Бакай.

Серед спікерів — представники провідних українських і міжнародних компаній зі сфер IT, креативу, реклами, стратегії, дизайну й комунікацій. Це Spiilka Design Büro, Uklon, banda, and action, Taktika, Readdle, Wix, Excited, Мінцифри, Base Design, ninjaschool.io та інші.

Новий формат — презентації книжок.

У цьому році фестиваль запускає новий напрямок — презентації книжок. До першої хвилі учасників увійшли Настічка Жеребецька, Володимир Смирнов, Інна Смучок, Олександр Трегуб, Гліб Капоріков і Анна Карнаух.

Повний розклад доступний на офіційній сторінці Дизаріуму.

Маркет українських брендів.

Особливе місце на фестивалі займе Dysarium Market — простір із крафтовими виробами українських брендів. Серед учасників маркету — бренд косметики Malevich, магазин кімнатних рослин “Квітне Вдома”, інтернет-магазин “SVOЄRIDNI”, бренд нішевої парфумерії Poetry Home та інші.

Відвідувачі зможуть вибрати сувеніри, подарунки для близьких або познайомитися з новими українськими брендами.

Додаткові можливості для учасників.

Крім основної програми, гостей чекатимуть активності у партнерських зонах, ярмарок вакансій, фудкорт та спеціальні простори для нетворкінгу і професійних знайомств.

За додатковою інформацією можна звертатися на електронну адресу: tsiia@dysarium.com