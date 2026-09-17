У Львівській області безпілотник влучив у житловий будинок, вибуху не сталося

Під час повітряної тривоги ворог атакував Стрий ударними безпілотниками. У місті зафіксували кілька влучань і пошкоджень.

Про це повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький.

“13.09.2026, 12:15

Один із ворожих БпЛА влучив у житловий будинок, але не вибухнув. Мешканців будинку оперативно евакуювали.



























Удар пошкодив будівлю поруч із однією зі шкіл. Пожежі там не виникло.

Із сусіднього будинку евакуювали 13 людей. Серед них була одна дитина.

Ще в одному місці через падіння безпілотника загорілася недіюча будівля. Пожежу вже ліквідували.

Загиблих і травмованих внаслідок атаки немає. Відповідні служби працюють на місцях”, – йдеться у повідомленні.