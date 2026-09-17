Через рішення урбаністів Садового у Львові виникла аварійна ситуація

На перехресті вулиць Шевченка та Брюховицької, за адресою Шевченка, 173, встановили трамвайні світлофори.

Про це повідомили мешканці місцевої спільноти Рясне.

Місцеві жителі висловили занепокоєння й поставили кілька запитань щодо безпеки й контролю руху.

1. Чи вірно розуміти, що цими трамвайними сигналами мають керуватися водії громадського транспорту?

2. Яким чином контролюватимуть ситуацію, якщо водій автобуса одночасно може їхати на зелене звичайного світлофора, що створює аварійні ситуації?

3. Чи можливо для правої смуги встановити звичайний світлофор, адже через відсутній контроль автобусною смугою проїжджає багато звичайних авто, що створює небезпечні ситуації?

Мешканці наполягають на необхідності чіткого регулювання й контролю, аби знизити ризик аварій на перехресті.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua