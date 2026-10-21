Російські загарбники атакували Україну понад 190 ракетами та безпілотниками

Російські окупанти атакували територію України 186 безпілотниками та низкою ракет, частина яких влучила в 27 різних локацій.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило у Фейсбуці про ситуацію вночі 21 жовтня. В Україні оголосили повітряну тривогу через масовану атаку з боку Росії. Ворог застосував 186 ударних безпілотників різних типів та ракетні удари по кількох регіонах.

Протиповітряна оборона зуміла збити 150 безпілотників і продовжує активну бойову діяльність, щоб максимально нейтралізувати загрозу.

«В ніч з 20 на 21 жовтня ворог запускав крилаті ракети Іскандер-К із повітряного простору Ростовської області. Крім того, атакували 186 дронами типу Shahed, з яких 88 були реактивні, а також використовували безпілотники S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера і імітатори дронів типу “Пародія”. Напади здійснювалися з напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, тимчасово окупованих Донеччини й Криму», – повідомили у командуванні.

Станом на 8:30 ранку заблокували або знищили 150 дронів, в тому числі 63 реактивні Shahed, а також різні інші типи БпЛА. Ще 10 безпілотників лишалися в повітрі і операції протиповітряної оборони тривали. У результаті атак зафіксували вибухи та удари на 27 локаціях, а уламки збитих дронів упали на території 13 населених пунктів.

Напередодні, 20 жовтня, ворожі безпілотники атакували об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Також у Солонківській громаді пошкодили житловий будинок і два дачні будинки. У Яворівському районі внаслідок атаки постраждав поліцейський.

19 жовтня уламки дрона впали на житлові будинки та автомобілі у селі Зубра поблизу Львова, що спричинило пошкодження майна.

18 жовтня протиповітряна оборона знищила безпілотники в небі над Мурованим та Малеховим неподалік Львова. Попередньо, жодних жертв або травмованих немає, однак уламки пошкодили житлові будинки і логістичний комплекс.

17 жовтня на Львівщині ППО збила ворожий безпілотник у Бродівській громаді.

Ще раніше, 13 жовтня, через падіння безпілотника у селі Муроване виникло займання в трьох житлових будинках. Цього ж дня о 15:04 на Львівщині оголосили повітряну тривогу через реактивний безпілотник, уламки якого впали у селі Малехів.