Львів отримав фінансування для виплат двірникам та забезпечення роботи електротранспорту
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Львів отримав фінансування для виплат двірникам та забезпечення роботи електротранспорту

Марко Лук'яненко

Казначейство поновило виплати заробітної плати двірникам, водіям трамваїв і тролейбусів. Це рішення дозволить забезпечити своєчасне нарахування коштів цим категоріям працівників. Раніше через технічні складнощі платежі затримувалися, що викликало невдоволення серед персоналу.

Відновлення фінансування сприятиме стабільній роботі транспортної сфери міста та покращенню умов праці комунальних служб. Завдяки цьому кроку двірники та водії отримають зарплату без тривалих затримок, що позитивно вплине на загальний рівень сервісу.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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