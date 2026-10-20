Львів отримав фінансування для виплат двірникам та забезпечення роботи електротранспорту

Казначейство поновило виплати заробітної плати двірникам, водіям трамваїв і тролейбусів. Це рішення дозволить забезпечити своєчасне нарахування коштів цим категоріям працівників. Раніше через технічні складнощі платежі затримувалися, що викликало невдоволення серед персоналу.

Відновлення фінансування сприятиме стабільній роботі транспортної сфери міста та покращенню умов праці комунальних служб. Завдяки цьому кроку двірники та водії отримають зарплату без тривалих затримок, що позитивно вплине на загальний рівень сервісу.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua