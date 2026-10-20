У ZAG Gallery досліджували мистецтво провокації через твори чеського скульптора Девіда Черні

У ZAG Gallery обговорили мистецтво провокації

Центральною експозицією заходу стала бронзова скульптура «BABIES» («Немовлята»), вперше представлена в Україні.

У ZAG Gallery відбулась культурно-мистецька подія під назвою «Мистецтво провокації: Девід Черні у світовому контексті», присвячена творчості відомого чеського скульптора та значенню сучасного мистецтва у публічному просторі. Центром уваги стала бронзова скульптура «BABIES» («Немовлята»), яка демонструється в Україні уперше.

Ця скульптура заввишки 3,5 метра і вагою понад одну тонну є однією з найвідоміших робіт Девіда Черні. Її оригінальне литво створили у 1992 році. Оригінальні монументи цієї серії прикрашають Жижківську телевежу в Празі і вважаються символом сучасного чеського мистецтва. Вдалося представити роботу у Львові завдяки підтримці Президента Чеської Республіки Петра Павела.

«Ця зустріч є особливою, адже вона дає нам нагоду не лише говорити про сучасне мистецтво, а й безпосередньо взаємодіяти з ним. Творчість відомого чеського скульптора Девіда Черні – це завжди виклик системі, смілива іронія і глибоке осмислення справжньої свободи та демократії. Я щиро дякую нашим чеським друзям за незмінну солідарність. Особлива вдячність Президентові Чеської Республіки Петру Павелу, дипломатичному корпусу – зокрема пану Їржі Борцелу і пану Андрію Левковичу, а також команді ZAG Gallery за те, що Львів лишається потужним майданчиком для міжнародного культурного діалогу. І, безперечно, найважливіша подяка – нашим Захисникам і Захисницям. Саме завдяки їхній титанічній мужності ми можемо жити в своєму місті, приймати почесних гостей і реалізовувати такі сміливі мистецькі ініціативи», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

Під час заходу заступниця директора ZAG Gallery Каріна Давидова провела лекцію про творчість Черні в контексті провокативного сучасного мистецтва, особливо про монументальну скульптуру «BABIES». Також відбулася публічна дискусія про взаємодію мистецтва, суспільства та міського простору.

У заході взяли участь представники української та чеської культурної й дипломатичної спільнот. Організувала подію ZAG Gallery за сприяння Генерального консула Чеської Республіки у Львові Їржі Борцела.

Девід Черні, народжений 1967 року в Празі, у своїй творчості порушує теми свободи, суспільних стереотипів, історичної пам’яті та взаємодії мистецтва з публічним простором. Його роботи вирізняються іронією, провокативністю та глибокою критикою політичних і соціальних явищ. Світове визнання скульптор здобув у 1991 році після того, як перефарбував радянський танк у рожевий колір.

Ця подія покликана поглибити українсько-чеський культурний діалог і закріпити Львів як простір відкритого мистецького обговорення.