В УДАРі відновили прийом заявок на статус критично важливих аграрних підприємств: що нового

ДАР – Державний аграрний реєстр

Наприклад, мінімальний річний дохід знизили з 40 до 20 млн грн.

З 19 жовтня в Державному аграрному реєстрі (ДАР) поновили прийом заявок від підприємств агропромислового комплексу, що претендують на статус критично важливих. Заявки приймають за оновленими галузевими критеріями, які затвердив наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 2 вересня 2026 року № 11. Ці зміни також ґрунтуються на постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76.

Головні нововведення в критеріях галузі стосуються:

зменшення мінімальної площі сільськогосподарських угідь із 1000 до 200 гектарів;

зниження мінімального річного доходу з 40 до 20 млн грн;

вимоги до площі багаторічних насаджень залишаються незмінними — не менше 50 гектарів.

Щодо рибного господарства, основні параметри такі: підприємство має використовувати не менше 60% лімітів водних біоресурсів і виробляти щонайменше 10 тонн продукції аквакультури. Також враховується спеціальне використання водних біоресурсів, діяльність у сфері аквакультури, участь у проєкті «еРибальство» та наявність рибогосподарської інфраструктури.

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно відповідати щонайменше двом галузевим критеріям. Окрім цього, підприємство має забезпечувати середню заробітну плату не менше 25 941 грн за останній календарний місяць. Важливо також не мати заборгованості зі сплати податків і єдиного соціального внеску.

Залишаються чинними й інші вимоги: визначення основного КВЕД станом на 1 червня та подання Податкового розрахунку за останній звітний період із підтвердженням його прийняття контролюючим органом.

Дата визначення основного КВЕД не змінилася — це 1 червня. Податковий розрахунок за останній звітний період також потрібно подавати із підтвердженням прийняття з боку контролюючих органів.

«Оновлення критеріїв дозволить більшій кількості аграрних підприємств довести свою важливість для галузі», — підкреслила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Людмила Гончаренко. Вона додала, що зменшення мінімальної площі земель і порогу річного доходу відкриває нові можливості для підприємств отримати статус критично важливого від Міністерства аграрної політики.