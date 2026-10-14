У Львові підбили підсумки щодо наслідків падіння безпілотника у Малехові

Під час падіння ворожого безпілотника постраждали 11 будинків, двох мешканців госпіталізували.

За інформацією Львівської міської ради, 13 жовтня у селі Малехів на території Львівської громади зафіксували ушкодження після падіння російського реактивного безпілотника. В результаті постраждали одразу 11 приватних будинків.

Найбільше від пошкоджень постраждали три будинки на вулиці Дороша — там зруйнувалися покрівлі, були сильно пошкоджені стіни. Також вибило всі вікна і двері.

Ірина Джурик, голова Шевченківської районної адміністрації, уточнила масштаби руйнувань: у середині трьох осель зруйновані стіни і покрівлі, пошкоджені всі вікна та двері. Загалом по селу зафіксували тріщини в будинках, вибиті або деформовані вікна, двері.

Офіс громади вже готує офіційні акти комісійного обстеження руйнувань. Для мешканців планують тимчасово закрити вікна спеціальною плівкою. Постраждалим також запропонували безкоштовне тимчасове житло.

У результаті падіння дрону постраждало майно 25 мешканців Малехова. Двоє жінок з травмами середньої важкості потрапили до лікарні. Одній із них надали допомогу через забійну рану на тімені та травму пальця руки. Після лікування пацієнтку відпустили на амбулаторне спостереження.

Нагадаємо, що саме цієї ночі, 13 жовтня, у селі Муроване біля Львова загорілися три житлові будинки через падіння безпілотника. О 15:04 в області оголосили повітряну тривогу — російський реактивний безпілотник упав у Малехові.