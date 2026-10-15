У Львівській області провели обговорення фінансових перспектив громад у рамках Держбюджету-2027

На Львівщині провели обговорення фінансових можливостей громад у рамках проєкту Державного бюджету на 2027 рік.

Під час заходу очільник області наголосив на важливості збалансованого розподілу коштів, а також на необхідності завчасного інформування громад про рішення, що впливають на місцеві бюджети.

15 жовтня на Львівщині відбувся регіональний діалог «Проєкт Державного бюджету – 2027: ресурси громад та можливості для надання послуг». Учасники обговорили фінансові ресурси територіальних громад на наступний рік, пріоритети у бюджетній політиці та забезпечення якісних і доступних послуг для населення.

Зустріч зібрала начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталія Безгіна, представників органів місцевого самоврядування та інших учасників.

«За кожним бюджетним рішенням стоять реальні потреби людей: підтримка військових, допомога ветеранам і їхнім родинам, лікування хворих, навчання дітей. Громадам потрібні не тільки фінансові ресурси, а й можливість заздалегідь планувати свої витрати», – підкреслив Максим Козицький.

За дев’ять місяців 2026 року місцеві бюджети Львівщини отримали 36,5 млрд грн податків і зборів. Це на 25% перевищує показник минулого року. Львівщина за обсягом надходжень і темпами зростання посідає третє місце в країні.

Одночасно значні кошти громади спрямовують на оборонні потреби. За цей час вони виділили 3,8 млрд грн на війну, з яких понад 2,5 млрд грн пішли безпосередньо на оборону.

Очільник області відзначив, що фінансовий стан громад суттєво різниться: 24 громади Львівщини мають реверсний бюджет, а 40 отримують дотації з державного бюджету. Тому при формуванні бюджету на 2027 рік потрібно враховувати потреби кожної громади та створювати умови для виконання їхніх зобов’язань.

Окремо Максим Козицький звернув увагу на призупинення деяких бюджетних платежів, що гальмує реалізацію раніше розпочатих проєктів. Він наголосив на необхідності збалансованого підходу у розподілі коштів і своєчасного інформування громад щодо бюджету.

«Важливо, щоб у формуванні державного бюджету на 2027 рік були враховані фінансові можливості громад і створені умови для виконання ними своїх функцій», – підсумував начальник Львівської ОВА.

Регіональний діалог організували Всеукраїнська асоціація об’єднаних територіальних громад спільно з Програмою Polaris та Представництвом ЮНІСЕФ в Україні. Метою зустрічі стало обговорення основних параметрів проєкту бюджету на 2027 рік, визначення бюджетних викликів і потреб громад, а також напрацювання пропозицій щодо фінансового забезпечення доступних послуг для населення, зокрема дітей і сімей з дітьми.