У Львівській області завершили модернізацію дороги Завадка – Козьова з новим асфальтобетонним покриттям

На Львівщині завершили роботи з укладання нового асфальтобетонного покриття автомобільної дороги Завадка – Козьова

Роботи виконувалися на відтинку між селами Мита та Росохач.

Підрядник ТзОВ «Шляховик-Т» відновив 1 км дорожнього покриття на місцевій дорозі С141505 Завадка – Козьова в рамках експлуатаційного утримання.

Під час ремонту спеціалісти виконали комплекс заходів:

розпушили старе дорожнє покриття;

влаштували основу з щебенево-піщаної суміші;

уклали новий шар асфальтобетону.

«Спільне фінансування дозволяє об’єднати ресурси області та громади. Це сприяє покращенню доріг та забезпечує більш комфортний і безпечний рух», – говорить директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.

У Львівській області вже нанесли понад 650 км дорожньої розмітки і оновили понад 4 750 м² пішохідних переходів.

Фінансування ремонту здійснили за рахунок обласного бюджету та співфінансування з бюджету Козівської сільської ради.