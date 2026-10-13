У Львівській області завершили модернізацію дороги Завадка – Козьова з новим асфальтобетонним покриттям

Роботи виконувалися на відтинку між селами Мита та Росохач.
Підрядник ТзОВ «Шляховик-Т» відновив 1 км дорожнього покриття на місцевій дорозі С141505 Завадка – Козьова в рамках експлуатаційного утримання.
Під час ремонту спеціалісти виконали комплекс заходів:
- розпушили старе дорожнє покриття;
- влаштували основу з щебенево-піщаної суміші;
- уклали новий шар асфальтобетону.
«Спільне фінансування дозволяє об’єднати ресурси області та громади. Це сприяє покращенню доріг та забезпечує більш комфортний і безпечний рух», – говорить директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.
У Львівській області вже нанесли понад 650 км дорожньої розмітки і оновили понад 4 750 м² пішохідних переходів.
Фінансування ремонту здійснили за рахунок обласного бюджету та співфінансування з бюджету Козівської сільської ради.