У Львівській області завершили модернізацію дороги Завадка – Козьова з новим асфальтобетонним покриттям
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У Львівській області завершили модернізацію дороги Завадка – Козьова з новим асфальтобетонним покриттям

Марко Лук'яненко

На Львівщині завершили роботи з укладання нового асфальтобетонного покриття автомобільної дороги Завадка – Козьова

Роботи виконувалися на відтинку між селами Мита та Росохач.

Підрядник ТзОВ «Шляховик-Т» відновив 1 км дорожнього покриття на місцевій дорозі С141505 Завадка – Козьова в рамках експлуатаційного утримання.

Під час ремонту спеціалісти виконали комплекс заходів:

  • розпушили старе дорожнє покриття;
  • влаштували основу з щебенево-піщаної суміші;
  • уклали новий шар асфальтобетону.

«Спільне фінансування дозволяє об’єднати ресурси області та громади. Це сприяє покращенню доріг та забезпечує більш комфортний і безпечний рух», – говорить директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.

У Львівській області вже нанесли понад 650 км дорожньої розмітки і оновили понад 4 750 м² пішохідних переходів.

Фінансування ремонту здійснили за рахунок обласного бюджету та співфінансування з бюджету Козівської сільської ради.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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