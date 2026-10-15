Прогноз погоди у Львівській області на 15 жовтня: чергування хмар і сонця, грози та зниження температури до 8-13°

У вівторок, 15 жовтня, у Львові та на Львівщині очікується мінлива хмарність з проясненнями. Синоптики також не виключають грозові явища в окремих районах. Температура повітря сягатиме максимум 13 градусів тепла.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології оприлюднив ці дані у своєму офіційному акаунті в Facebook.

Погода в області

Погода на Львівщині залишатиметься переважно хмарною, хоча будуть і просвіти. Місцями пройдуть дощі, а в гірських районах вдень можливий мокрий сніг. Також очікуються поодинокі грози.

Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 712 м/с, у деяких районах денні пориви посиляться до 1520 м/с. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла.

Погода у Львові

В обласному центрі буде трохи прохолодніше, ніж у середньому по регіону. Вдень термометри покажуть 911 градусів тепла.