Садовий демонструє подвійні стандарти у справах забудови

Садовий демонструє подвійні стандарти в питаннях забудови

Таку думку висловив депутат Львівської районної ради Володимир Харчук.

Коли йдеться про забудову Сокільників, міська влада Львова наполягає на загрозах для міжнародного аеропорту і майбутнього розвитку міста. Водночас, з’являються запитання щодо масштабних житлових комплексів у центрі Львова.

Приміром, прокуратура оскаржує в суді законність передачі земельної ділянки на вулиці Трускавецькій під будівництво десятиповерхового комплексу. Основна претензія – передача землі без проведення аукціону. Справа наразі розглядається в суді.

Виникає ключове питання: чому забудова біля аеропорту в Сокільниках вважається загрозою, а подібна діяльність у самому місті розглядається інакше?

Звісно, кожна ділянка має свої нюанси. Проте, якщо міська влада і міський голова говорять про безпеку аеропорту, забудовні обмеження та інтереси громади, ці підходи повинні бути послідовними для всіх.

Закон має працювати однаково для всіх громадян. Захист інтересів громади не повинен ставати інструментом політичних маніпуляцій або тиску на мешканців, – підкреслив депутат.