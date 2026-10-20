У Шептицькому районі понад 1000 споживачів знову отримали електроенергію після ворожого обстрілу

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Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Російські безпілотники спричинили перебої з електропостачанням у Шептицькому та Яворівському районах. Станом на 16:52 енергопостачання у Шептицькому районі вже відновлено для понад тисячі споживачів. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

В Яворівському районі роботи з відновлення електропостачання тривають.

Під час повітряної тривоги, що завершилася о 15:21, у Яворівському районі постраждав поліцейський. Його було госпіталізовано.