Чи вистачить бойлера на 80 літрів для дитячих водних пригод?

Для дитини ванна — це не тільки спосіб змити фарби, пісок і сліди бруду вечері. Тут плавають каченята, тонуть кораблики, а після насиченого дня можна трохи заспокоїтися. Педіатри нагадують, що водні ігри можуть допомагати малечі розслабитися. Якщо готуєте оселю до появи дітей, підшукайте надійний бойлер 80 літрів від Bosch в інтернет-магазині BS-Partner. Та чи вистачить такого запасу для вечірнього купання?

Скільки води потрібно маленьким капітанам

Зазвичай немовляті достатньо неглибокої дитячої ванночки. Малюк, який уже впевнено сидить, може бавитися в невеликій кількості води у звичайній ванні, а старшим дітям зазвичай хочеться більше простору.

Бойлер на 80 літрів здатен забезпечити більше теплої води, ніж містить бак, адже нагріта вода змішується з холодною. Для неглибокої дитячої ванни запасу часто вистачає. Але якщо наповнити її доверху, а потім усім дорослим приймати душ, вода може закінчитися. Щоб купання було комфортним, пам’ятайте про кілька речей:

не наповнюйте ванну без потреби — малечі достатньо неглибокої води;

перевіряйте температуру перед купанням, щоб уникнути опіків;

тримайте рушник та іграшки поруч і ні на мить не залишайте дитину саму;

використовуйте засоби відповідно до віку, а для немовлят уникайте ароматизованої пінки.

Водні забави можуть стати приємним вечірнім ритуалом. Проте немовлят не потрібно купати щодня лише заради розслаблення — враховуйте стан шкіри та рекомендації педіатра.

А якщо раптом вимкнуть світло?

Якісний накопичувальний водонагрівач поступово втрачає тепло, тому навіть без електрики вода певний час залишається теплою. У бойлерах Bosch використовують теплоізоляцію, що зменшує тепловтрати. Наскільки довго зберігатиметься температура, залежить від моделі та умов користування.

Під час підготовки оселі до появи малечі варто зазирнути до інтернет-магазину BS-Partner. Тут можна порівняти бойлери Bosch за об’ємом, енергоефективністю та габаритами. Ця техніка розрахована на багаторічне використання за належного догляду. До того ж сучасний дизайн дає змогу вписати водонагрівач в інтер’єр навіть без спеціальної ніші. Перегляньте асортимент і підберіть модель для комфортних дитячих водних ігор.