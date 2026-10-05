У Львові на десять днів тимчасово заборонять проїзд через зйомки історичного фільму

У центральній частині Львова з 5 до 15 жовтня проходитимуть зйомки історичного мінісеріалу «Крилаті леви».

У цей період на кількох вулицях тимчасово перекриватимуть рух автомобілів та обмежуватимуть паркування. У Львівській міськраді повідомили, що ці заходи пов’язані зі зйомками серіалу.

Мінісеріал матиме шість епізодів. Дія розгортатиметься у Львові у період 1914–1921 років, в часи Першої світової війни та подій, що настали після неї. У центрі сюжету кілька сімей, які переживають цей складний історичний період. Окремо розкриють тему становлення авіації Української галицької армії.

Директорка виробництва Юлія Васильєва наголосила, що творці прагнуть розповісти українську історію для широкої міжнародної аудиторії.

Місця зйомок

Команда працюватиме за такими адресами у центрі Львова:

5–9 жовтня — площа Ангелів біля входу до Гарнізонного храму;

10 жовтня — вул. Листопадового Чину та вул. Коперника;

11 жовтня — площа Ринок;

14–15 жовтня — вул. Ковжуна і перехрестя вулиць Мартовича, Поповича та Григоровича.

Рух перекриватимуть на кілька хвилин

Під час окремих сцен транспорт у центрі міста зупинятимуть ситуативно, на 7–10 хвилин. Обмеження стосуватимуться як автомобілів, так і електротранспорту.

10 жовтня після обіду тимчасові перекриття очікують на вул. Листопадового Чину і площі Святого Юра. 11 жовтня подібні обмеження діятимуть на площі Ринок.

Директор департаменту міської мобільності та інфраструктури Олег Забарило зауважив: «Починаючи з цих вихідних — суботи і неділі, а також у вівторок, середу й четвер, виникнуть певні складнощі з рухом транспорту».

Окрім того, 13–15 жовтня на вул. Ковжуна, Поповича, Мартовича та Григоровича заборонять паркування. У цей час буде перекрито перехрестя між цими вулицями через зйомку великогабаритної техніки.

Унікальність зйомок історичного серіалу

У міській раді відзначили, що подібного масштабу історичні зйомки у Львові ще не проводили.

У міському управлінні культури вважають проєкт «антипропагандою» радянських наративів. Вони очікують, що історична архітектура Львова буде представленою як українському, так і закордонному глядачу через телеефіри та стрімінгові платформи.

Керівник відділу програм міськкультури Олексій Тарабан підтвердив, що декорації не зашкодять історичним будівлям. Після завершення зйомок їх демонтують.

Через велику кількість техніки на площі Ангелів тимчасово прибрали мистецько-меморіальний об’єкт «Колони пам’яті», присвячений загиблим захисникам України. Після завершення роботи інсталяцію повернуть на місце.