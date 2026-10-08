Більше ніж 3,3 тисячі осіб звернулися до центрів «Зроблено в Україні»
Опублікувати у CityLife

Більше ніж 3,3 тисячі осіб звернулися до центрів «Зроблено в Україні»

Марко Лук'яненко

понад 3,3 тисячі людей звернулися до офісів «Зроблено в Україні»

Офіси працюють у Львові, Дрогобичі, Стрию, Самборі, Шептицькому та Бродах.

За перші дев’ять місяців цього року офіси «Зроблено в Україні» отримали 3309 звернень від мешканців Львівщини. Фахівці надали понад 5,2 тисячі консультацій з питань бізнесу, працевлаштування та державної підтримки підприємців.

Ці офіси працюють у Львові, Дрогобичі, Стрию, Самборі, Шептицькому та Бродах. Тут безкоштовно роз’яснюють умови участі в грантовій програмі «Власна справа», допомагають з плануванням бізнесу, добором персоналу, навчанням та оформленням компенсацій роботодавцям. Також надають інформацію про відшкодування витрат на облаштування робочих місць для людей із інвалідністю та доступне кредитування.

Найчастіше цього року зверталися за консультаціями щодо грантів і програм підтримки бізнесу – таких було 2734, це 52,1% від усієї кількості консультацій. Ще 2059 консультацій (39,2%) стосувалися працевлаштування, підбору персоналу, виплат компенсацій та видачі ваучерів на навчання.

Серед клієнтів майже половина – фізичні особи-підприємці, їх зареєстровано 1629 (49,2%). Фізичних осіб, які зверталися, було 1404 (42,5%), а представників фірм і компаній – 276 (8,3%).

Крім індивідуальних консультацій, в офісах регулярно проводять семінари та тренінги. За цей період відбулося 127 заходів для ветеранів та учасників бойових дій, 72 тренінги з питань започаткування бізнесу, 73 – з кредитування, а також 8 заходів, присвячених бізнес-плануванню.

Офіси «Зроблено в Україні» підтримують підприємців на всіх етапах — від ідеї та розробки бізнес-плану до отримання гранту, навчання та створення прибуткової справи. Адреси офісів можна знайти за відповідними посиланнями.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Чому зникла технічна сіль у Львові: офіційна позиція міськради

Чому зникла технічна сіль у Львові: офіційна позиція міськради

У Львові молодіжна акція протесту через дії Стефанчука

У Львові молодіжна акція протесту через дії Стефанчука

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *