Більше ніж 3,3 тисячі осіб звернулися до центрів «Зроблено в Україні»

понад 3,3 тисячі людей звернулися до офісів «Зроблено в Україні»

Офіси працюють у Львові, Дрогобичі, Стрию, Самборі, Шептицькому та Бродах.

За перші дев’ять місяців цього року офіси «Зроблено в Україні» отримали 3309 звернень від мешканців Львівщини. Фахівці надали понад 5,2 тисячі консультацій з питань бізнесу, працевлаштування та державної підтримки підприємців.

Ці офіси працюють у Львові, Дрогобичі, Стрию, Самборі, Шептицькому та Бродах. Тут безкоштовно роз’яснюють умови участі в грантовій програмі «Власна справа», допомагають з плануванням бізнесу, добором персоналу, навчанням та оформленням компенсацій роботодавцям. Також надають інформацію про відшкодування витрат на облаштування робочих місць для людей із інвалідністю та доступне кредитування.

Найчастіше цього року зверталися за консультаціями щодо грантів і програм підтримки бізнесу – таких було 2734, це 52,1% від усієї кількості консультацій. Ще 2059 консультацій (39,2%) стосувалися працевлаштування, підбору персоналу, виплат компенсацій та видачі ваучерів на навчання.

Серед клієнтів майже половина – фізичні особи-підприємці, їх зареєстровано 1629 (49,2%). Фізичних осіб, які зверталися, було 1404 (42,5%), а представників фірм і компаній – 276 (8,3%).

Крім індивідуальних консультацій, в офісах регулярно проводять семінари та тренінги. За цей період відбулося 127 заходів для ветеранів та учасників бойових дій, 72 тренінги з питань започаткування бізнесу, 73 – з кредитування, а також 8 заходів, присвячених бізнес-плануванню.

Офіси «Зроблено в Україні» підтримують підприємців на всіх етапах — від ідеї та розробки бізнес-плану до отримання гранту, навчання та створення прибуткової справи. Адреси офісів можна знайти за відповідними посиланнями.