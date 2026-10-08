Чому зникла технічна сіль у Львові: офіційна позиція міськради

Районні адміністрації Львова відреагували на заяви обласної прокуратури щодо закупівлі технічної солі.

У міській раді підкреслюють, що під час закупівлі та оплати сіль зберігалася на складах постачальника.

«Коли здійснювали закупівлю та оплату, технічна сіль перебувала на складах постачальника відповідно до умов договору. Документи підтверджували наявність потрібних обсягів солі, адже її фактично відвантажували протягом зимового періоду відповідно до заявок», — пояснили у районних адміністраціях.

За словами чиновників, саме зі цих запасів сіль застосовували для посипання доріг і тротуарів у складних погодних умовах.

Проте правоохоронці виявили, що частину солі заявленого обсягу на складах відсутня, що і стало приводом для розслідування.

У міськраді також наголосили, що районні адміністрації не мають власних спеціалізованих приміщень для зберігання великих обсягів технічної солі. Тож, згідно з договорами, її зберігають на складах постачальника. Саме постачальник відповідає за належні умови зберігання та відвантаження солі, виходячи з потреб замовника.