Австрійський маестро Девід Хольцінгер вперше виступить у Львівському органному залі

Львів приймає відомого австрійського диригента Девіда Хольцінгера, який виступить із програмою творів епохи романтизму. Цей концерт стане подією для поціновувачів класичної музики. Відвідувачів чекає ретельно підібраний репертуар, що демонструє багатство емоцій та глибину творчості трьох видатних композиторів минулого.

У програму ввійшли класичні композиції митців, які й до сьогодні задають стандарт виконання у світі класичної музики та надихають сучасних виконавців.

Хто такий Девід Хольцінгер

Девід Хольцінгер — австрійський диригент з міжнародним ім’ям. Його професійність визнана на провідних європейських і азійських концертних сценах. Хольцінгер заснував та керує ансамблем EXEDRA, який відкривав програму Зальцбурзького фестивалю. Маестро працює з провідними симфонічними оркестрами і оперними театрами, вміло поєднуючи оперну та симфонічну музику у своїй творчості.

Квитки на концерт доступні у касах Органного залу або через інтернет-сервіс kontramarka.ua.

Про концертний майданчик

Львівський академічний будинок органної та камерної музики знаходиться на вулиці Степана Бандери, 8. Це перша в Україні концертна зала, спеціально обладнана органом. Вона заслужено посідає провідне місце серед культурних центрів не лише України, а й усього Східноєвропейського регіону.

Тут щомісяця проводять різноманітні концерти і мистецькі виставки у Галереї будинку. Відвідувачі мають унікальну можливість почути звучання найбільшого в Україні органа Rieger-Kloss. Також тут виступають хор “Гомін” та Луганський філармонійний оркестр.

З 2019 року колектив Органного залу активно реалізує ініціативу Ukrainian Live, спрямовану на популяризацію української музики на національному рівні.