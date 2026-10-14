Максим Козицький провів зустріч з головою Українського інституту національної пам’яті Олександром Алфьоровим

Максим Козицький зустрівся з головою Українського інституту національної пам’яті Олександром Алфьоровим

На зустрічі обговорили подальші кроки Львівщини у сфері декомунізації, деколонізації та збереження національної пам’яті.

14 жовтня голова Львівської ОДА Максим Козицький провів зустріч з Олександром Алфьоровим – головою Українського інституту національної пам’яті, відомим істориком і військовослужбовцем. Головна тема обговорення стосувалась подальших кроків Львівщини у питаннях декомунізації, деколонізації та збереження національної пам’яті, а також можливостей посилення цієї роботи на рівні громад області.

«Для Львівщини дуже важливі напрямки роботи, пов’язані з декомунізацією, деколонізацією і збереженням нашої національної пам’яті. Ми повинні знати власну історію, шанувати Героїв України і відмовлятися від символів, які нав’язувалися нам чужою ідентичністю протягом багатьох років», – підкреслив Максим Козицький.

Львівщина вже може похвалитися значними досягненнями. Це перша область в Україні, яка повністю очистила публічний простір від символіки російської імперії та радянсько-комуністичного режиму. Крім того, на Львівщині більше не існує жодної офіційно зареєстрованої релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату.

«Ми продовжуємо працювати над збереженням української історії, вшануванням тих, хто боровся за незалежність, а також над посиленням національної ідентичності у суспільстві.

Особлива подяка Олександру Алфьорову та команді Українського інституту національної пам’яті за професійний супровід, принципову позицію і вагомий внесок у справу збереження нашої історії. Переконаний, що спільними зусиллями ми зробимо ще більше», – додав Максим Козицький.

За значний внесок у відновлення і збереження національної пам’яті українського народу Максим Козицький вручив Олександру Алфьорову подяку від Львівської обласної державної адміністрації.