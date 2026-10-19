Жителі Сокільників дали відповідь на заяву дружини Садового у ЗМІ

Сокільницька сільська рада надала офіційний коментар щодо публікації, пов’язаної з проблемами паркування у селі, яка з’явилася у виданні, близькому до мера Львова.

Рада повідомила у соціальних мережах, що публікація ZAXID.NET, яка стосувалася намірів мешканців провести пікет через проблему з паркуванням, потребує додаткових роз’яснень та уваги до правових аспектів ситуації.

Зокрема, місцева влада підкреслює невідповідність заголовка матеріалу реальному змісту. У тексті йдеться про проблему з паркуванням, використанням земельної ділянки і вимогами мешканців, проте в заголовку акцент перенесено на надання містобудівних умов і обмежень. Такий підхід вводить в оману, змінює суть питання і формує хибне враження про причини конфлікту і дії сільради.

Сільська рада вважає, що це подання інформації носить наклепницький характер, оскільки створює негативний образ роботи органу влади без вагомих доказів зв’язку між містобудівними умовами та проблемами з паркуванням. Критика має бути честною, а не базуватись на підміні понять і безпідставних звинуваченнях.

Містобудівні умови і обмеження є частиною вихідних даних для проєктування будівельних об’єктів і формуються згідно з чинною на місцевому рівні містобудівною документацією та законодавством.

Проєктна організація за цими даними розробляє документацію, де передбачає кількість паркомісць згідно з нормативами. Впровадження таких рішень відбувається під час будівництва об’єкта.

Важливо зауважити, що містобудівні вихідні дані, про які йдеться, були надані Пустомитівською районною державною адміністрацією у 2017-2018 роках.

Отже, аби об’єктивно оцінити ситуацію з паркуванням, потрібно дослідити проєктну документацію та перевірити, наскільки ці рішення виконані на практиці.

Перенесення уваги в заголовку лише на питання містобудівних умов не замінює ретельного аналізу документів і з’ясування фактичних обставин.

Окремо сільрада звертає увагу на питання земельної ділянки, яку згадують у вимогах мешканців. Вона перебуває в оренді. Отже, при розгляді пропозицій потрібно враховувати правовий статус ділянки, умови договору оренди, права й обов’язки сторін, а також вимоги земельного і містобудівного законодавства.

Сільська рада не має повноважень довільно розпоряджатися земельною ділянкою, яка знаходиться в оренді, будувати на ній об’єкти всупереч правам орендаря або змінювати умови договору без належних підстав.

Вимоги щодо перегляду договору оренди чи повернення землі в комунальну власність не можуть вирішуватися простим рішенням ради без відповідного законного підґрунтя і процедур.

Хоча земля залишається комунальною власністю, зміна орендних відносин повинна відбуватися лише за законом, з дотриманням усіх процедур і наявності підстав.

Це не питання бажань чи намірів місцевої влади, а суворе дотримання закону, чинних договорів і прав усіх зацікавлених сторін.

Сокільницька сільська рада визнає важливість забезпечення безпеки на дорогах, зручності для пішоходів і доступності громадських просторів. Вона прагне шукати рішення, які враховують інтереси мешканців.

Розв’язання таких питань повинно бути конструктивним, базуватися на конкретних пропозиціях, професійних експертних висновках і проходити в рамках правомочностей органів влади.

Рада поважає право громадян на висловлення позиції, звернення до влади та участь у вирішенні місцевих проблем. Водночас запропоновані заходи вимагають наявності правових підстав і дотримання встановлених процедур.

Особливу увагу сільрада звертає на відповідальність засобів масової інформації за точне подання фактів, особливо у заголовках.

Матеріали, що стосуються роботи органів місцевого самоврядування, повинні базуватися на перевірених даних, враховувати правові аспекти і надавати можливість висловитися усім сторонам конфлікту. Критика не звільняє від необхідності точно інформувати і чітко розмежовувати факти, припущення та оцінки.

Сільська рада працює у межах своїх повноважень та керується законодавством. Вона відкрита до діалогу з мешканцями і готова розглядати обґрунтовані пропозиції з урахуванням наявних законних вимог, технічних можливостей і прав усіх зацікавлених сторін.

Рада звертається до редакції з проханням скоригувати заголовок матеріалу так, щоб він відповідав фактичному змісту, не підмінював проблему паркування питанням надання містобудівних умов і обмежень, а також публічно оприлюднити цю офіційну позицію сільради.