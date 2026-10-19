У Львівській області викрили нелегальне виробництво рідини для електронних сигарет вартістю 12,6 млн грн

У Львові вилучили майже 79 тисяч одиниць нелегальної продукції для електронних сигарет на суму понад 12,6 мільйона гривень. Справу розкрили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, провівши серію обшуків і конфіскацію товарів.

Слідство з’ясувало, що підозрювані займалися обігом електронних сигарет та супутніх товарів без марок акцизного податку встановленого зразка. У список вилученого увійшли ароматизатори, POD-системи, картриджі, нікотин, гліцерин та інші компоненти.







Правоохоронці провели вісім обшуків. Загалом вилучили продукцію на суму понад 12,6 мільйона гривень, що свідчить про масштаби незаконної діяльності.

Досудове розслідування триває за частиною першою статті 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а також за частиною першою статті 199 – незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут марок акцизного податку.

Керівництво розслідуванням здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури, а оперативний супровід – Управління СБУ у Львівській області.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провина не доведена в законному порядку й встановлена вироком суду.