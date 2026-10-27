У Львові відкрили інклюзивну ковзанку «Гаківка» з усім необхідним для комфортного катання людей з інвалідністю

У Львові відкрили ковзанку «Гаківка», повністю адаптовану для відвідувачів із інвалідністю.

На ковзанці тренуватимуться вихованці хокейних та фігурних секцій ДЮСШ «Сихів» імені Юрія Руфа, спортсмени з інших шкіл, а також ветерани та військові з команди зі следж-хокею «Незламні».

27 жовтня у Львові відкрили ковзанку «Гаківка» — перший у місті спортивний об’єкт, спеціально обладнаний для людей з інвалідністю.

Тренування тут проводитимуть діти та підлітки з секцій хокейного і фігурного катання ДЮСШ «Сихів» ім. Юрія Руфа, спортсмени з інших спортивних шкіл, а також військові та ветерани зі следж-хокейної команди «Незламні».

Голова Львівської ОДА Максим Козицький підкреслив, що розвиток адаптивного спорту на Львівщині — один із першочергових напрямків. Обласна програма «Ліга Нескорених», яку почали реалізовувати у 2023 році, допомагає військовим і ветеранам реабілітуватися через спорт. За період до 2025 року проведено 133 заходи з 22 видів спорту, у яких взяли участь понад 1200 військових із інвалідністю.

Цього року також відкрили Центр ветеранського та адаптивного спорту «Ліга Нескорених» на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Центр став першим в Україні повністю інклюзивним комплексом для стрільби з лука. Крім цього, облаштовані зони для силових та кардіотренувань, фізіотерапевтичний кабінет і простори для реабілітації.

В області також активно підтримують проведення спортивних заходів для ветеранів і закупівлю спеціального обладнання для адаптивних видів спорту. Завдання – зробити спорт доступним для всіх громад Львівщини.

Ковзанка «Гаківка» має кілька унікальних особливостей. Вперше в Україні тут встановили прозорі борти, що покращують огляд льодового майданчику. Також споруда обладнана тришаровим куполом із захистом від ультрафіолету, що дозволяє тренування навіть улітку.

Будівництво спортивного об’єкта обійшлося у 60 мільйонів гривень — більшість коштів (60%) надали інвестори, а решту профінансував міський бюджет Львова.

Нині ковзанка працює у тестовому режимі.

Максим Козицький подякував місту, інвесторам і всім, хто сприяв реалізації цього проєкту. Він наголосив, що створення таких об’єктів розширює можливості для дітей, молоді та ветеранів. Розвиток спортивної інфраструктури та безбар’єрність спорту в регіоні залишаються пріоритетними завданнями. Ветеранам висловив особливу вдячність, адже саме завдяки їм з’являються нові можливості для громади.