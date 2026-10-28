На Львівщині військовослужбовець намагався уникнути служби за хабар

На Львівщині військовослужбовець намагався відкупитися від виконання обов’язків, а на Закарпатті – заробити на обіцянці вплинути на ТЦК. Обох посадовців затримано.

Під процесуальним керівництвом військових прокуратур Львівської та Закарпатської областей у сфері оборони викрили два кримінальні правопорушення, пов’язані із корупцією серед військовослужбовців. Один випадок стосується пропозиції неправомірної вигоди, інший – вимагання грошей за вплив на військовий комісаріат та зняття з розшуку.

Львівщина: $2 тисячі за уникнення відправлення до резервного батальйону

44-річного військового призвали до лав ЗСУ у жовтні 2024 року. Йому присвоїли статус курсанта у зведеній навчальній роті 3-го навчального батальйону навчальної військової частини.

15 грудня 2024 року під час вечірньої перевірки його відсутність зафіксували, і військового оголосили у розшук.

Вже 5 жовтня 2026 року його затримали і доставили у Львівський зональний відділ Військової служби правопорядку. Усвідомлюючи можливість відправлення до резервного батальйону, він запропонував начальнику відділення розшуку 2 тисячі доларів. Воно за умову відмовитися від призову і відпустити його. Військовослужбовець повідомив, що гроші передадуть посередники.

7 жовтня він передав зазначену суму та був затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Його дії кваліфікують за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі. Окрім цього, триває додаткова перевірка щодо самовільного залишення військової частини.

Закарпаття: $6 тисяч за вплив на посадовців ТЦК і зняття з розшуку

42-річний старший солдат, який служив стрільцем у відділенні районного територіального центру комплектування і призову (ТЦК і СП), з червня 2026 року самовільно покинув місце служби.

25 вересня до нього звернувся чоловік з проханням допомогти законно зняти знайомого з розшуку в єдиному реєстрі військовозобов’язаних “Оберіг”.

Військовий запевнив, що має «зв’язки» серед посадовців ТЦК і може вирішити питання. Для цього вимагав 6 000 доларів. Він пропонував обійти офіційні процедури за гроші.

6 жовтня у салоні автомобіля військовий повторно вимагав гроші, отримав суму та одразу був затриманий за ст. 208 КПК України.

Його дії кваліфікують за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу – зловживання впливом, а також за ч. 5 ст. 407 КК України – самовільне залишення місця служби.

Обом затриманим обрали запобіжні заходи: одному – нічний домашній арешт, другому – тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 266 тисяч гривень.

Розслідування проводить Головне управління Нацполіції у Львівській та Закарпатській областях. Оперативний супровід забезпечують Управління стратегічних розслідувань НПУ у Львівській області та Департамент військової контррозвідки СБУ за підтримки Управління внутрішньої безпеки ЗСУ та Львівського зонального відділу Військової служби правопорядку.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, усі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе законний вирок суду.