У Львові на 110-му році життя пішла з життя колишня зв’язкова УПА Олена Рибалко

Церемонія прощання відбудеться об 11:00, а похорон — о 12:00. Олена Рибалко буде похована на Янівському цвинтарі у родинній усипальниці.

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Її батько, Кирило Рибалко, брав участь у боротьбі за Українську Народну Республіку та був серед засновників Української автокефальної православної церкви. У 1937 році трійка НКВС розстріляла його за спроби відновити автокефалію української церкви. Мати Олени, остання з роду графів Потоцьких, загинула під час Другої світової війни.

Олена пережила важкий період Голодомору 19321933 років. У 1946 році вона переїхала до Львова і все життя присвятила медицині.

Їй доручили очолити Пустомитівську районну лікарню на Львівщині, де вона займала посаду головного лікаря.

Під час виконання своїх обов’язків Олена Рибалко таємно надавала допомогу пораненим воїнам Української повстанської армії (УПА). Лікарську справу вона любила і віддала їй майже все життя, вийшовши на пенсію лише у 89 років.

Серед її пацієнтів були видатні постаті української культури, науки і церкви — поет Дмитро Павличко, історик Іван Крип’якевич і священник Йосиф Кладочний.

У найважчі періоди визвольної боротьби України Олена не залишалася осторонь. Видаючи себе за просту медпрацівницю, вона рятувала життя повстанців. Проводила хірургічні операції у підпільних криївках УПА, ризикуючи власним життям, лікувала бійців, допомагаючи уникнути смерті.