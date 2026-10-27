На пункті пропуску «Шегині» виявили незадекларовану партію тютюнових виробів

Прикордонники 7-го Карпатського загону разом із митниками виявили на пункті пропуску «Шегині» спробу незаконного вивезення тютюнових виробів.

64-річний житель Львівщини на вантажівці DAF прямував на виїзд з України. Під час ретельного огляду транспортного засобу службовий собака Бостон, навчений шукати тютюн, вказав на місце приховання товару.







У спальному відсіку кабіни водія знайшли 159 пачок тютюнових виробів без акцизних марок.

Водій пояснив, що перевозив тютюн зі Львова до Польщі для подальшого продажу.

На порушника склали протокол, а тютюнові вироби вилучили та передали на склад митниці.