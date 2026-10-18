Львівщина віддає шану 27-річному герою-захиснику
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Львівщина віддає шану 27-річному герою-захиснику

Марко Лук'яненко

Загиблі Захисники (8)

Щодня вшановуємо пам’ять усіх, хто загинув за Україну через московську агресію.

Сьогодні Львівщина згадує Ігоря Демченка.

Ігор родом із Яворова. У 2019 році він проходив строкову службу, а згодом підписав контракт із Національною гвардією України. Під час повномасштабного вторгнення він уже брав участь у бойових діях. Ігор вийшов живим із Маріуполя і долучився до підрозділу “Азов”.

6 травня 2024 року він загинув, виконуючи бойове завдання в Сєвєродонецькому районі. Захисникові було всього 27 років.

Вічна і світла пам’ять усім полеглим Героям!

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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