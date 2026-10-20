У навчальному процесі взяли участь 53 учасники

Цьогоріч 53 слухачі зареєструвалися для участі у програмі.

20 жовтня на Львівщині стартував навчальний курс «Школа експортера – 2026». Його мета — допомогти малому та середньому бізнесу опанувати інструменти для виходу на міжнародні ринки та покращити навички ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Проєкт безкоштовний і реалізується за ініціативи Львівської обласної державної адміністрації та Львівської митниці у партнерстві з Львівською торгово-промисловою палатою, Жіночою Діловою Палатою України, Національним університетом «Львівська політехніка» та Асоціацією професійних митних посередників.

Початок навчання відкрив директор департаменту економічної політики Львівської ОВА Вадим Табакера. Він підкреслив, що розвиток експортного потенціалу регіону підвищить конкурентоспроможність українських виробників.

«Для багатьох підприємств вихід на зовнішні ринки ускладнює не відсутність якісної продукції, а дефіцит практичних знань про міжнародну торгівлю, митні процедури, логістику та партнерам. Вже восьмий рік ми розвиваємо цей освітній проєкт, щоб надати підприємцям конкретні інструменти для впевненішої роботи на міжнародних ринках, розширення географії продажів і створення нових бізнес-можливостей. Кожне підприємство, що успішно експортує, посилює економіку Львівщини», — наголосив Вадим Табакера.

Програма курсу цьогоріч включає 10 навчальних модулів загальною тривалістю 30 годин. Вона передбачає підготовку для двох рівнів підприємців: BASIC — для тих, хто лише планує почати експортну діяльність, та PRO — для компаній, що вже працюють на закордонних ринках і прагнуть розширення.

Учасники розглянуть ключові теми міжнародної торгівлі, зокрема:

оцінку готовності підприємства до експорту та формування експортної стратегії;

особливості міжнародних бізнес-переговорів і пошуку торгових партнерів;

логістику експортних поставок і застосування правил Інкотермс 2020;

митне оформлення, сертифікацію продукції та визначення країни походження товарів;

валютне регулювання, фінансування експортних операцій і укладання міжнародних контрактів;

захист інтелектуальної власності, реєстрацію торговельних марок і вирішення комерційних спорів.

Особливу увагу приділятимуть практичним кейсам українських експортерів та можливостям торговельного представництва за кордоном. Зокрема, обговорять нові ринки Азії та Африки, а також зміни у митному регулюванні в контексті європейської інтеграції України.

Для проведення занять залучають фахівців із різних сфер зовнішньоекономічної діяльності. Вони поділяться практичним досвідом і відповідатимуть на запитання учасників.

Довідково. «Школу експортера» створили у 2018 році як безкоштовну платформу для підтримки підприємництва Львівщини. Спершу проєкт охоплював базовий рівень BASIC, а в 2021 році додали рівень PRO для досвідчених експортерів.

За період 2018–2025 років навчання пройшли майже 400 учасників із різних галузей області. Найактивніше долучалися підприємства харчової, меблевої, деревообробної та хімічної промисловості.