У Львові презентували виставку, присвячену Ігорю Калинцю

Голос, який не змогла зламати система: у Львові відкрили виставку про Ігоря Калинця

Відкрили експозицію, присвячену видатному українському поетові-шістдесятнику, дисидентові, політичному в’язневі і лауреату Національної премії імені Тараса Шевченка — Ігорю Калинцю.

У головному корпусі Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника презентували документальну виставку під назвою «Ігор Калинець (1939–2025) — голос нескореної України».

Захід відвідали представники обласної влади, зокрема заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Іван Собко.

Експозиція детально показує життя і творчість Ігоря Калинця — поета-шістдесятника, громадського діяча, який боронив національну ідентичність на тлі тоталітарного режиму.

«Ігор Калинець — приклад незламності та відданості своїм переконанням у боротьбі за Україну. Ми маємо добре знати своїх героїв і передавати цю пам’ять молодим. Важливо, щоб молодь відвідувала такі виставки, аби розуміти, як формувалась українська ідентичність, та цінувати свободу і незалежність. Пам’ять про їхню боротьбу — це наша відповідальність і гарантія, що їхні цінності житимуть», — наголосив Іван Собко.

Виставка пропонує унікальні документи: рукописи, особисті листи, авторські тексти і офіційні матеріали. Вони дозволяють заглибитися у хід творчої та політичної діяльності поета, зокрема його перебування у в’язниці і активну участь у культурному та громадському житті незалежної України.

Головною метою виставки є збереження і популяризація спадщини Ігоря Калинця. Вона слугує важливим джерелом для дослідження дисидентського руху, літератури шістдесятництва та боротьби за національне визволення.

Знання і збереження архівів видатних діячів допомагає усвідомити історичну пам’ять і передати наступним поколінням правду про боротьбу за незалежність України, а також зміцнити духовні цінності суспільства.