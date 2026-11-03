У Львівській області наполегливо просять провести позачергову сесію облради

Депутати Львівської обласної ради наполягають на скликанні позачергової сесії, щоб розглянути питання проєкту GORO.

Про це у соцмережах повідомив колишній голова Львівської облради Олександр Ганущин.

На останній сесії Львівської обласної ради 20 жовтня 2026 року депутати не підтримали проєкт GORO, який позиціонують як львівський «Буковель». Для ухвалення рішення не вистачило всього одного голосу.

Цей проєкт – одна з найбільших приватних інвестицій у Львівську область з часу відновлення незалежності України.

Минуло вже два тижні після сесії, але ініціативи щодо вирішення питання досі немає. Важливо, що GORO реалізують з державною підтримкою — ще у 2025 році Кабінет Міністрів України ухвалив два відповідні розпорядження.

30 жовтня 2026 року постійна комісія Львівської обласної ради з екології, природних ресурсів та рекреації одноголосно рекомендувала повторно винести на сесію всі потрібні проєкти рішень. Їх ухвалення має зрушити інвестиційний проєкт з місця.

Саме через це депутати Степан Буняк, Олександр Ганущин, Богдан Гагалюк, Євген Швед і Роман Филипів звернулися до голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького з вимогою скликати позачергову сесію обласної ради.

Львівська ОДА відповідає за виконання актів Кабінету Міністрів у регіоні, а голова адміністрації має повноваження ініціювати позачергові сесії ради.

Депутати також вимагають, щоб на наступному засіданні Львівська ОДА та представники інвестиційного проєкту GORO прозвітували про виконання спеціальних інвестиційних договорів.

Ці договори укладені на основі розпоряджень Кабміну від 30 травня 2025 року № 529-р та № 528-р.

«Хочемо почути, як просувається реалізація інвестиційних проєктів і як обидві сторони виконують взяті зобов’язання», — зазначають депутати.