У Львівській області доступна безкоштовна допомога різного типу: інструкції для звернення

Графік роботи організацій-партнерів у координаційних офісах Львівщини з 2 по 6 листопада.
За ініціативою начальника Львівської ОВА Максима Козицького Координаційний центр при ЛОВА та його офіси безкоштовно надають допомогу нужденним у кожному районі області. Центр очолює Галина Бордун.
Попередня реєстрація на послуги Координаційного офісу здійснюється шляхом заповнення анкети.
Стрийський район
Вівторок 03.11
11:00-12:00 – благодійний фонд «Карітас Стрийської Єпархії УГКЦ».
Середа 04.11
14:00-17:00 – «Мальтійська служба допомоги», індивідуальні консультації психолога.
Четвер 05.11
13:00-17:00 – «Мальтійська служба допомоги», індивідуальні консультації психолога.
П’ятниця 06.11
13:00-17:00 – «Мальтійська служба допомоги», індивідуальні консультації психолога.
Дрогобицький район
Понеділок 02.11 – 10:00-17:00 – БО «Мальтійська служба допомоги» надає послуги психолога.
Вівторок 03.11
10:00-17:00 – робота психолога від БО «Мальтійська служба допомоги».
Середа 04.11
10:00-17:00 – консультації психолога від БО «Мальтійська служба допомоги».
Четвер 05.11
10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги».
П’ятниця 06.11
10:00-17:00 – робота психолога від БО «Мальтійська служба допомоги».
Самбірський район
Понеділок 02.11
10:00-17:00 – БО «Мальтійська служба допомоги України» надає консультації та психологічну підтримку.
10:00-15:00 – Самбірська районна організація «Товариства Червоного Хреста України».
Вівторок 03.11
10:00-17:00 – послуги та підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України».
Середа 04.11
10:00-14:00 – юридична та правова допомога від БФ «Право на захист».
10:00-17:00 – консультації та підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України».
Четвер 05.11
10:00-14:00 – юридична допомога від БФ «Право на захист».
10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України» та медичні консультації лікаря Котія Є.П. у «Клініці сімейного здоров’я».
П’ятниця 06.11
10:00-17:00 – консультації, підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України».
10:00-15:00 – Самбірська районна організація «Червоного Хреста України».
Золочівський район
Понеділок 02.11
10:00-17:00 – консультації та психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України».
Середа 03.11
10:00-17:00 – психолог Координаційного центру надає консультації та підтримку.
П’ятниця 06.11
10:00-17:00 – робота психолога від БО «Мальтійська служба допомоги України».
Шептицький район
Понеділок 02.11
10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України» у місті Сокаль.
Для дітей внутрішньо переміщених осіб від «Шелтер Шептицький» організовують фізичні активності та заняття із самооборони.
Вівторок 03.11
10:00-17:00 – консультації від БО «Мальтійська служба допомоги України» (м. Сокаль).
БО «Фундація розвитку та стратегічних змін» роздає гуманітарну допомогу: одяг та ліки.
Середа 04.11
10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України» (м. Сокаль), консультації менеджера офісу, а також видача гуманітарної допомоги від «Фундації розвитку та стратегічних змін».
Четвер 05.11
10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України» (м. Сокаль), видача гуманітарної допомоги та консультації менеджера офісу.
П’ятниця 06.11
БО «Фундація розвитку та стратегічних змін» продовжує видавати гуманітарну допомогу (одяг і ліки).
«Шелтер Шептицький» проводить фізичні активності та заняття із самооборони для дітей ВПО.
Реєстрація на всі послуги та співпраця з партнерами організована через відповідне посилання.
Гаряча лінія області працює за номером: 1684.
Для звернень електронна адреса: medpsysocial.aid@gmail.com
Адреси Координаційних центрів:
- Стрий – вул. Героїв Небесної сотні, 1. Телефон: 0674710156
- Дрогобич – вул. 22 Січня, 28. Телефон: 0674710245
- Самбір – вул. Мазепи, 8/2. Телефон: 0674710298
- Городок – Майдан Гайдамаків, 6. Телефон: 0674710083
- Золочів – вул. Пачовського, 7. Телефон: 0674710329
- Кам’янка-Бузька – вул. Незалежності, 27. Телефон: 0674710083
- Шептицький – вул. Шевченка, 15. Телефон: 0674710334
- Яворів – вул. Шашкевича, 1а (Будинок Воїна). Телефон: 0674710344
- Перемишляни – вул. Ковча, 4. Телефон: 0674710083
- Новояворівськ – вул. Шевченка, 1 (Палац Культури «Кристал»). Телефон: 0674710630
Координаційні центри працюють з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.