У Львівській області доступна безкоштовна допомога різного типу: інструкції для звернення

Графік роботи організацій-партнерів у координаційних офісах Львівщини з 2 по 6 листопада.

За ініціативою начальника Львівської ОВА Максима Козицького Координаційний центр при ЛОВА та його офіси безкоштовно надають допомогу нужденним у кожному районі області. Центр очолює Галина Бордун.

Попередня реєстрація на послуги Координаційного офісу здійснюється шляхом заповнення анкети.

Стрийський район

Вівторок 03.11

11:00-12:00 – благодійний фонд «Карітас Стрийської Єпархії УГКЦ».

Середа 04.11

14:00-17:00 – «Мальтійська служба допомоги», індивідуальні консультації психолога.

Четвер 05.11

13:00-17:00 – «Мальтійська служба допомоги», індивідуальні консультації психолога.

П’ятниця 06.11

13:00-17:00 – «Мальтійська служба допомоги», індивідуальні консультації психолога.

Дрогобицький район

Понеділок 02.11 – 10:00-17:00 – БО «Мальтійська служба допомоги» надає послуги психолога.

Вівторок 03.11

10:00-17:00 – робота психолога від БО «Мальтійська служба допомоги».

Середа 04.11

10:00-17:00 – консультації психолога від БО «Мальтійська служба допомоги».

Четвер 05.11

10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги».

П’ятниця 06.11

10:00-17:00 – робота психолога від БО «Мальтійська служба допомоги».

Самбірський район

Понеділок 02.11

10:00-17:00 – БО «Мальтійська служба допомоги України» надає консультації та психологічну підтримку.

10:00-15:00 – Самбірська районна організація «Товариства Червоного Хреста України».

Вівторок 03.11

10:00-17:00 – послуги та підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України».

Середа 04.11

10:00-14:00 – юридична та правова допомога від БФ «Право на захист».

10:00-17:00 – консультації та підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України».

Четвер 05.11

10:00-14:00 – юридична допомога від БФ «Право на захист».

10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України» та медичні консультації лікаря Котія Є.П. у «Клініці сімейного здоров’я».

П’ятниця 06.11

10:00-17:00 – консультації, підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України».

10:00-15:00 – Самбірська районна організація «Червоного Хреста України».

Золочівський район

Понеділок 02.11

10:00-17:00 – консультації та психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України».

Середа 03.11

10:00-17:00 – психолог Координаційного центру надає консультації та підтримку.

П’ятниця 06.11

10:00-17:00 – робота психолога від БО «Мальтійська служба допомоги України».

Шептицький район

Понеділок 02.11

10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України» у місті Сокаль.

Для дітей внутрішньо переміщених осіб від «Шелтер Шептицький» організовують фізичні активності та заняття із самооборони.

Вівторок 03.11

10:00-17:00 – консультації від БО «Мальтійська служба допомоги України» (м. Сокаль).

БО «Фундація розвитку та стратегічних змін» роздає гуманітарну допомогу: одяг та ліки.

Середа 04.11

10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України» (м. Сокаль), консультації менеджера офісу, а також видача гуманітарної допомоги від «Фундації розвитку та стратегічних змін».

Четвер 05.11

10:00-17:00 – психологічна підтримка від БО «Мальтійська служба допомоги України» (м. Сокаль), видача гуманітарної допомоги та консультації менеджера офісу.

П’ятниця 06.11

БО «Фундація розвитку та стратегічних змін» продовжує видавати гуманітарну допомогу (одяг і ліки).

«Шелтер Шептицький» проводить фізичні активності та заняття із самооборони для дітей ВПО.

Реєстрація на всі послуги та співпраця з партнерами організована через відповідне посилання.

Гаряча лінія області працює за номером: 1684.

Для звернень електронна адреса: medpsysocial.aid@gmail.com

Адреси Координаційних центрів:

Стрий – вул. Героїв Небесної сотні, 1. Телефон: 0674710156

Дрогобич – вул. 22 Січня, 28. Телефон: 0674710245

Самбір – вул. Мазепи, 8/2. Телефон: 0674710298

Городок – Майдан Гайдамаків, 6. Телефон: 0674710083

Золочів – вул. Пачовського, 7. Телефон: 0674710329

Кам’янка-Бузька – вул. Незалежності, 27. Телефон: 0674710083

Шептицький – вул. Шевченка, 15. Телефон: 0674710334

Яворів – вул. Шашкевича, 1а (Будинок Воїна). Телефон: 0674710344

Перемишляни – вул. Ковча, 4. Телефон: 0674710083

Новояворівськ – вул. Шевченка, 1 (Палац Культури «Кристал»). Телефон: 0674710630

Координаційні центри працюють з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.