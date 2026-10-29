Львівська облрада вимагає жорсткіших заходів проти джипінгу в Карпатах

Львівська обласна рада виступила з ініціативою посилити відповідальність за джипінг у Карпатах.

Депутати під час четвертого пленарного засідання ХХVІІІ позачергової сесії звернулися до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Міністерства економіки України й обласних рад Карпатського регіону. Вони закликають законодавчо врегулювати проблему незаконного руху автомобілів на територіях природно-заповідного фонду України.

У своєму зверненні депутати підкреслюють, що джипінг нині широко поширився у гірських, лісових і заповідних зонах. Вони також наголошують на неефективності існуючих механізмів покарання за такі порушення.

«Джипінг у гірських, лісових, лучних та заповідних територіях уже не поодиноке порушення. Він перетворився на системне ігнорування природоохоронних норм, прав місцевих громад і державних інтересів у збереженні природної спадщини», – йдеться у документі.

Проєкт змін передбачає два паралельні способи реагування на незаконний рух авто в природних заповідниках.

Перший – це автоматизована фіксація порушень. Впровадження такої системи вимагає кардинального оновлення законодавства, чіткого визначення процедури перевірки доказів, а також встановлення відповідальних осіб і видачі постанов уповноваженими працівниками Державної екологічної інспекції України.

Другий механізм – вдосконалення фіксації порушень безпосередньо на місці події. Він може почати працювати швидше за рахунок внесення точкових змін у законодавство, уточнення повноважень Державної екологічної інспекції та визначення порядку передачі матеріалів від природоохоронних установ, органів місцевої влади, державних адміністрацій і інших уповноважених суб’єктів.

Депутати відзначають, що ці дві моделі не виключають одна одну, а радше доповнюють. «Автоматизована система дозволить оперативно фіксувати та реагувати на правопорушення у найпроблемніших місцях, а протокольна знезабезпечить можливість реагувати на порушення безпосередньо на місці у найближчій перспективі», – повідомляють вони.

У зв’язку з цим обласна рада закликає парламентський комітет і Міністерство економіки розпочати підготовку відповідних законодавчих ініціатив. Також вони закликають Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську обласні ради підтримати цю пропозицію.

«Охорона Карпат не може покладатися лише на одну область. Це спільне завдання держави, парламенту, уряду, природоохоронних органів і усіх обласних рад карпатського регіону. Вони повинні працювати злагоджено задля збереження природної спадщини, безпеки гірських територій і захисту прав місцевих громад», – наголошують у зверненні.