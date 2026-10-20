Львівщина віддає шану дев’ятьом героям, що віддали життя за Україну

Сьогодні, 20 жовтня, Львівщина прощалась із дев’ятьма героями, які загинули, захищаючи Україну.

Щодня о 9:00 в Україні проходить загальнонаціональна хвилина мовчання на честь усіх загиблих внаслідок російської агресії. Цей день Львівщина присвятила пам’яті дев’яти своїх захисників.

Юрій Скакун

Львів’янин, який приєднався до оборони України у 2024 році. Він служив у 113-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Загинув 13 жовтня у віці 54 років.

Адріан Ліщинський

Львів’янин, який почав захищати країну у 2026 році. Служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Помер 28 вересня, йому було 45 років.

Володимир Улашин

Рідний Львів і вибір – стати на захист України у 2024 році. Воював у 5-й окремій важкій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ. Загинув 4 жовтня у 57 років.

Тарас Слабський

Житель села Горбачі Щирецької громади Львівщини. Солдат виконував бойові завдання поблизу Покровського Дніпропетровської та Новомиколаївки Запорізької областей. Там він отримав поранення, а його серце зупинилося 18 жовтня. Смерть забрала його у 32 роки.

Ігор Кантор

Мешканець Шептицького, служив інструктором у групі військової частини А7381. Він готував бійців до виконання завдань на фронті. 10 жовтня на Харківщині воїн пішов із життя.

Василь Грама

Уродженець Яворова, який з 2016 року добровільно став на захист України. Прослужив у військовій частині А0998, а у 2025 році звільнився через стан здоров’я. Помер 18 жовтня.

Іван Ратальський

Родом із села Йосиповичі Стрийської громади. У 2023 році добровільно вступив до Збройних Сил України. Він був снайпером в штурмовому батальйоні. Понад два роки вважався зниклим безвісти. Загинув 22 січня 2024 року під час бойового завдання біля Іванівського Донецької області. Йому було 38 років.

Ігор Стасюк

Житель Золочева, старший стрілець-оператор механізованого підрозділу військової частини А4576. Довго вважався зниклим безвісти. Загинув 6 січня 2025 року біля Руського Порічного Курської області Росії. Йому було 34 роки.

Сергій Танасов

Родом із Бердянська, жив і навчався у Дрогобичі. У липні 2022 року став до лав ЗСУ та служив у військовій частині А0224. Загинув 1 березня 2025 року під час бойового завдання біля Костянтинополя Волноваського району Донецької області. Захисникові було 34 роки.

Олександр Мінтян

Житель села Угри Городоцької громади Львівського району. Служив командиром відділення підвозу артилерійської батареї військової частини А0284. Загинув 3 квітня 2025 року поблизу села Олешня Суджанського району Курської області. Йому було 36 років.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким полеглих воїнів.

Вічна пам’ять героям, які поклали життя за свободу й незалежність України!

Слава Україні! Героям слава!