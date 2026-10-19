Куди спрямовано фінансування та які досягнення за 3 квартали

Обласні цільові програми: на що спрямовують кошти та які результати за 3 квартали

Цього року на реалізацію 31 цільової програми з обласного бюджету виділено понад 4,3 млрд грн – це найбільший обсяг фінансування з початку їх виконання.

Під ці кошти підпадають підтримка обороноздатності, допомога військовим і ветеранам, розвиток медицини, соціальний захист та зміцнення безпеки в регіоні. Ці напрями впливають на стабільність області та добробут її жителів.

Основні результати за три квартали

За дев’ять місяців спрямували 2,6 млрд грн, що становить понад 61% від річного плану фінансування цільових програм.

Найбільше грошей пішло на протидію збройній агресії і підтримку захисників країни. Загальна сума – 984,1 млн грн, зокрема:

706,1 млн грн – на посилення обороноздатності;

188,4 млн грн – на допомогу Захисникам і ветеранам, включаючи лікування, реабілітацію, розвиток підприємництва та соціальну підтримку;

71,6 млн грн – на заходи безпеки;

18,03 млн грн – на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Важливий напрямок – охорона здоров’я. Без врахування витрат на лікування і реабілітацію військових, у медицину вклали 711,3 млн грн. Ці кошти пішли на закупівлю ліків, медобладнання та інвестиційні проєкти в цій сфері.

Інші фінансові пріоритети включають: 121,8 млн грн на розвиток освіти і культури, 60,2 млн грн – на соціальну підтримку певних категорій населення, а також 23,3 млн грн – на заходи з охорони довкілля.

Область не лише покриває актуальні потреби, а й вкладає в підвищення стійкості громад перед викликами війни.

«Крім підтримки Сил оборони, військових та ветеранів, ми вкладаємо в посилення стійкості громад. Цьогоріч почали нову обласну програму. В межах неї до кінця року реалізуємо 22 проєкти. Вони охоплюють облаштування укриттів у школах і лікарнях, впровадження відновлюваних джерел енергії на муніципальних об’єктах, розвиток систем теплопостачання. Ці інвестиції допоможуть громадам стати енергонезалежними, безпечнішими та підготовленими до кризових ситуацій», – розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Вадим Табакера.

Детальніше про хід реалізації обласних цільових програм можна подивитися онлайн за посиланням: https://datastudio.google.com/s/jlJG-VeOLgc