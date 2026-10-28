Глава Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний провів зустріч з лідерами молодіжних центрів Львівської області

Нічого для молоді без молоді: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний зустрівся з керівниками молодіжних центрів Львівщини

До кінця року на Львівщині працюватиме 39 молодіжних центрів.

28 жовтня Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний провів робочу зустріч з керівниками молодіжних центрів Львівщини. До обговорення долучилися заступник голови Львівської ОДА Іван Собко та директор департаменту спорту, молоді та туризму ЛОДА Роман Хім’як. Модератором розмови стала директорка Львівського обласного молодіжного центру Соломія Логінська.

«Інституція — це насамперед люди, а не приміщення. Потрібно об’єднувати зусилля, забезпечити залученість молоді. Не можна чекати, що зміни відбудуться самі собою. Важливі перетворення можливі лише за активної участі молоді. Ми не заміняємо молодь, а підтримуємо ініціативних, хто готовий діяти», — підкреслив Міністр.

Під час зустрічі детально обговорили роль молоді у формуванні державної політики, розвиток інфраструктури молодіжних центрів, фінансування ініціатив та важливість переходу до системної, комплексної роботи з молоддю.

Іван Собко наголосив: «Наша ціль — щоб молодь не шукала щастя за межами України. Кожна громада має мати молодіжний центр і молодіжну раду. Цього року ми виділили 7 мільйонів гривень на створення та облаштування 10 нових центрів. Наприкінці року кількість працюючих центрів у Львівській області зросте до 39. Ми продовжуємо рухатися вперед, і раді, що цю ідею підтримують громади.»

Також учасники обговорили підтримку молодіжних проєктів на місцевому рівні, розширення спектра послуг у громадах та налагодження конструктивного діалогу між молоддю і владою.

Довідково

У Львівській області проживає 644 тисячі молодих людей віком від 14 до 35 років, що майже становить третину населення регіону.

За останні шість років обсяг фінансування обласної програми «Молодь Львівщини» значно зріс: якщо у 2021 році передбачали 2,5 млн грн, то на 2026 рік закладено понад 12,3 млн грн. Вже понад 50 тисяч учасників долучилися до заходів у рамках цієї програми.

Кількість комунальних молодіжних центрів у регіоні зросла з 4 до 39 лише за цей період.