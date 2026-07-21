У Львові тимчасово змінили рух трамвая №9 через провалля, яке з’явилося під трамвайними коліями на перехресті вулиць Липинського та Замарстинівської.…
Червнева премія від Садового: Коломєйцев отримав майже 40 тисяч гривень — Варіанти
Фб Коломєйцева Антон Коломєйцев У червні головному архітектору Львова, Антону Коломєйцеву, нарахували 97 642,40 грн заробітної плати. Про це повідомила…
У Львові на вулиці раптово відкрилося велике провалля
Рух трамваїв №9 тимчасово змінено через утворене провалля на проїжджій частині. Наразі трамваї курсують між пл. Двірцевою та вул. Миколайчука.…
У Шептицькому 24-річний постане перед судом за крадіжку з магазину – Голос Сокальщини
У місті Шептицький перед судом постане 24-річний місцевий чоловік, якого обвинувачують у викраденні обладнання, товару та готівки з торговельного закладу.…
Через пошкоджений будівельниками гідрант у Львові частина міста тимчасово лишиться без води
У вівторок, 21 липня, у Львові тимчасово призупинять подачу води для частини Шевченківського району. Під час реконструкції проїзної частини на…
Що потрібно знати перед поїздкою автобусом із Варшави до Житомира
Довга дорога через кордон рідко минає гладко без попередньої підготовки, тому досвідчені пасажири радять продумати деталі ще до того, як…
На трасі Миколаїв–Городок–Жовква мотоцикл перевернувся, одна людина загинула
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У Новояворівську вогонь охопив балкон дев’ятиповерхівки
У місті Новояворівськ рятувальники ліквідували загоряння на балконі дев’ятиповерхового житлового будинку. 18 липня о 00:26 на лінію “101” надійшло повідомлення…
У Львові агресора, що атакував підлітків ножицями, направили на примусове лікування
У Львові суд ухвалив застосувати до 32-річного місцевого мешканця примусові медичні заходи. Йдеться про чоловіка, який минулого літа в Сихівському…
Львів’янина, який напав на дітей із ножицями, примусово направили до психлікарні
Унаслідок нападу на Сихові постраждали 12-річний хлопчик та його 13-річна сестра. Суд у Львові ухвалив примусово госпіталізувати 32‑річного чоловіка, який…