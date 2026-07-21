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У Львові трамвай №9 пішов іншим маршрутом через провалля під рейками

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У Львові тимчасово змінили рух трамвая №9 через провалля, яке з’явилося під трамвайними коліями на перехресті вулиць Липинського та Замарстинівської.…

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Червнева премія від Садового: Коломєйцев отримав майже 40 тисяч гривень — Варіанти

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Фб Коломєйцева Антон Коломєйцев У червні головному архітектору Львова, Антону Коломєйцеву, нарахували 97 642,40 грн заробітної плати. Про це повідомила…

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У Львові на вулиці раптово відкрилося велике провалля

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Рух трамваїв №9 тимчасово змінено через утворене провалля на проїжджій частині. Наразі трамваї курсують між пл. Двірцевою та вул. Миколайчука.…

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У Шептицькому 24-річний постане перед судом за крадіжку з магазину – Голос Сокальщини

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У місті Шептицький перед судом постане 24-річний місцевий чоловік, якого обвинувачують у викраденні обладнання, товару та готівки з торговельного закладу.…

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Через пошкоджений будівельниками гідрант у Львові частина міста тимчасово лишиться без води

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У вівторок, 21 липня, у Львові тимчасово призупинять подачу води для частини Шевченківського району. Під час реконструкції проїзної частини на…

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Що потрібно знати перед поїздкою автобусом із Варшави до Житомира

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Довга дорога через кордон рідко минає гладко без попередньої підготовки, тому досвідчені пасажири радять продумати деталі ще до того, як…

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На трасі Миколаїв–Городок–Жовква мотоцикл перевернувся, одна людина загинула

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Інтернет-видання — онлайн-газета новин Львова. Інший погляд на львівські новини та новини львівщини. Завжди свіжі новини про Львів, про львів’ян…

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У Новояворівську вогонь охопив балкон дев’ятиповерхівки

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У місті Новояворівськ рятувальники ліквідували загоряння на балконі дев’ятиповерхового житлового будинку. 18 липня о 00:26 на лінію “101” надійшло повідомлення…

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У Львові агресора, що атакував підлітків ножицями, направили на примусове лікування

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У Львові суд ухвалив застосувати до 32-річного місцевого мешканця примусові медичні заходи. Йдеться про чоловіка, який минулого літа в Сихівському…

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Львів’янина, який напав на дітей із ножицями, примусово направили до психлікарні

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Унаслідок нападу на Сихові постраждали 12-річний хлопчик та його 13-річна сестра. Суд у Львові ухвалив примусово госпіталізувати 32‑річного чоловіка, який…